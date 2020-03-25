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"الداخلية" توضح مواقع الضبط الأمني في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

أكدت أن استمرار تعاون المواطنين والمقيمين له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات وتقديم الرعاية الطبية الأفضل

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج إطلاقًا من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، فقد تقرر ما يأتي:

1) منع الدخول والخروج من مدينة الرياض عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني الشمالي في طريق القصيم.

• مركز الضبط الأمني في صلبوخ "سلطانة".

• مركز الضبط الأمني في سعد.

• مركز الضبط الأمني في القدية.

• مركز الضبط الأمني في طريق ديراب.

• مركز الضبط الأمني في طريق الخرج.

وسيتم استحداث نقطة أمنية على طريق الخرج القديم، واستحداث نقطة أمنية برماح.

2) منع الدخول والخروج من مدينة مكة المكرمة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع.

• مركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جدة القديم.

• مركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل.

• مركز الضبط الأمني بالكر.

• مركز الضبط الأمني بالكعكية.

• مركز الضبط الأمني بالنورية.

إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.

3) منع الدخول والخروج من مدينة المدينة المنورة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق ينبع (الفريش).

• مركز الضبط الأمني بطريق تبوك (الحفيرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع (الحار).

إضافة إلى نقطة أمنية مؤقتة على طريق المدينة - القصيم القديم.

علمًا بأن مواقع الضبط الأمني أعلاه هي لإيضاح حدود المنع.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل لمنع انتشار الفيروس، والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

والله الموفق.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" توضح مواقع الضبط الأمني في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج إطلاقًا من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، فقد تقرر ما يأتي:

1) منع الدخول والخروج من مدينة الرياض عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني الشمالي في طريق القصيم.

• مركز الضبط الأمني في صلبوخ "سلطانة".

• مركز الضبط الأمني في سعد.

• مركز الضبط الأمني في القدية.

• مركز الضبط الأمني في طريق ديراب.

• مركز الضبط الأمني في طريق الخرج.

وسيتم استحداث نقطة أمنية على طريق الخرج القديم، واستحداث نقطة أمنية برماح.

2) منع الدخول والخروج من مدينة مكة المكرمة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع.

• مركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جدة القديم.

• مركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل.

• مركز الضبط الأمني بالكر.

• مركز الضبط الأمني بالكعكية.

• مركز الضبط الأمني بالنورية.

إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.

3) منع الدخول والخروج من مدينة المدينة المنورة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق ينبع (الفريش).

• مركز الضبط الأمني بطريق تبوك (الحفيرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع (الحار).

إضافة إلى نقطة أمنية مؤقتة على طريق المدينة - القصيم القديم.

علمًا بأن مواقع الضبط الأمني أعلاه هي لإيضاح حدود المنع.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل لمنع انتشار الفيروس، والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

والله الموفق.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:14 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM

"الداخلية" توضح مواقع الضبط الأمني في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

أكدت أن استمرار تعاون المواطنين والمقيمين له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات وتقديم الرعاية الطبية الأفضل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
14,293

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تضمنت منع الدخول والخروج إطلاقًا من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، فقد تقرر ما يأتي:

1) منع الدخول والخروج من مدينة الرياض عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني الشمالي في طريق القصيم.

• مركز الضبط الأمني في صلبوخ "سلطانة".

• مركز الضبط الأمني في سعد.

• مركز الضبط الأمني في القدية.

• مركز الضبط الأمني في طريق ديراب.

• مركز الضبط الأمني في طريق الخرج.

وسيتم استحداث نقطة أمنية على طريق الخرج القديم، واستحداث نقطة أمنية برماح.

2) منع الدخول والخروج من مدينة مكة المكرمة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني في الشميسي بطريق جدة السريع.

• مركز الضبط الأمني بالشميسي طريق جدة القديم.

• مركز الضبط الأمني بمركز سبوحة السيل.

• مركز الضبط الأمني بالكر.

• مركز الضبط الأمني بالكعكية.

• مركز الضبط الأمني بالنورية.

إضافة إلى الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.

3) منع الدخول والخروج من مدينة المدينة المنورة عند المواقع الآتية:

• مركز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق ينبع (الفريش).

• مركز الضبط الأمني بطريق تبوك (الحفيرة).

• مركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع (الحار).

إضافة إلى نقطة أمنية مؤقتة على طريق المدينة - القصيم القديم.

علمًا بأن مواقع الضبط الأمني أعلاه هي لإيضاح حدود المنع.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل لمنع انتشار الفيروس، والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

والله الموفق.

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