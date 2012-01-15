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"سبعة سم وسبعة دم".. موسم "الشبط" في إنفوجراف لـ "الدارة": أكلت القشدة!

قالت: يُعرف بمسميات منها "برد الأزيرق" و"مقرقع البيبان" لشدة برودة أيامه

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، إنفوجرافيك عن موسم الشبط الذي يُعرف بين العامة بعدة مسميات، منها "برد الأزيرق" و"مقرقع البيبان" لشدة برودة أيامه.

وقالت "الدارة" ، إن موسم الشبط يسمى السماكين ويقع بين 15 يناير و9 فبراير، وهو وقت دخوله حسب تقويم أم القرى، وأيامه 26.

وينقسم الموسم، وفق الإنفوجرافيك، إلى نجم النعائم 13 يوماً، ونجم البلدة مثلها، ففي الأول يظهر الهدهد ويجري الماء في عود التين، ويقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم".

وفي الثاني، يقال: إذا طلعت "البلدة" حممت الجعدة وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدأ، وفيه يبدأ بغرس النخل، وفي آخره بذرة الست التي تزرع فيها جميع الخضراوات.

وأردفت: يُقال عن أيام الشبط "سبعة سم وسبعة دم وسبعة يسيل الدسم أو ما يسيل وييبس العصيد على المسواط وهو قران تاسع وبرد لاسع".

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"سبعة سم وسبعة دم".. موسم "الشبط" في إنفوجراف لـ "الدارة": أكلت القشدة!
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، إنفوجرافيك عن موسم الشبط الذي يُعرف بين العامة بعدة مسميات، منها "برد الأزيرق" و"مقرقع البيبان" لشدة برودة أيامه.

وقالت "الدارة" ، إن موسم الشبط يسمى السماكين ويقع بين 15 يناير و9 فبراير، وهو وقت دخوله حسب تقويم أم القرى، وأيامه 26.

وينقسم الموسم، وفق الإنفوجرافيك، إلى نجم النعائم 13 يوماً، ونجم البلدة مثلها، ففي الأول يظهر الهدهد ويجري الماء في عود التين، ويقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم".

وفي الثاني، يقال: إذا طلعت "البلدة" حممت الجعدة وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدأ، وفيه يبدأ بغرس النخل، وفي آخره بذرة الست التي تزرع فيها جميع الخضراوات.

وأردفت: يُقال عن أيام الشبط "سبعة سم وسبعة دم وسبعة يسيل الدسم أو ما يسيل وييبس العصيد على المسواط وهو قران تاسع وبرد لاسع".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:56 AM

"سبعة سم وسبعة دم".. موسم "الشبط" في إنفوجراف لـ "الدارة": أكلت القشدة!

قالت: يُعرف بمسميات منها "برد الأزيرق" و"مقرقع البيبان" لشدة برودة أيامه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، إنفوجرافيك عن موسم الشبط الذي يُعرف بين العامة بعدة مسميات، منها "برد الأزيرق" و"مقرقع البيبان" لشدة برودة أيامه.

وقالت "الدارة" ، إن موسم الشبط يسمى السماكين ويقع بين 15 يناير و9 فبراير، وهو وقت دخوله حسب تقويم أم القرى، وأيامه 26.

وينقسم الموسم، وفق الإنفوجرافيك، إلى نجم النعائم 13 يوماً، ونجم البلدة مثلها، ففي الأول يظهر الهدهد ويجري الماء في عود التين، ويقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم وكبرت العمائم وأيقظ البرد النائم".

وفي الثاني، يقال: إذا طلعت "البلدة" حممت الجعدة وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدأ، وفيه يبدأ بغرس النخل، وفي آخره بذرة الست التي تزرع فيها جميع الخضراوات.

وأردفت: يُقال عن أيام الشبط "سبعة سم وسبعة دم وسبعة يسيل الدسم أو ما يسيل وييبس العصيد على المسواط وهو قران تاسع وبرد لاسع".

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