شاهد .. أمانة الطائف تُصادر أرجيلات المعسل من بعض الاستراحات الشبابية بالشمال

‏‫ضمن جهود ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

صادرت أمانة محافظة الطائف خلال جولة ميدانية قامت بها "الإدارة العامة للأسواق" تُساندها الشرطة، عدداً من أرجيلات المعسل من داخل بعض الاستراحات الشبابية الخاصة في حي الحلقة الشرقية- شمالي المحافظة.

يأتي ذلك استكمالًا للعمل الذي تقوم به الأمانة لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا ومنع انتشاره‫، بعد أن كانت قد ضبطت كثيراً من المخالفات ارتكبتها محال المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل بطرق مخفية بعد قرار الإغلاق.