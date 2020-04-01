النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. أمانة الطائف تُصادر أرجيلات المعسل من بعض الاستراحات الشبابية بالشمال

‏‫ضمن جهود ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

صادرت أمانة محافظة الطائف خلال جولة ميدانية قامت بها "الإدارة العامة للأسواق" تُساندها الشرطة، عدداً من أرجيلات المعسل من داخل بعض الاستراحات الشبابية الخاصة في حي الحلقة الشرقية- شمالي المحافظة.

يأتي ذلك استكمالًا للعمل الذي تقوم به الأمانة لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا ومنع انتشاره‫، بعد أن كانت قد ضبطت كثيراً من المخالفات ارتكبتها محال المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل بطرق مخفية بعد قرار الإغلاق.

فيروس كورونا الجديد الطائف أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. أمانة الطائف تُصادر أرجيلات المعسل من بعض الاستراحات الشبابية بالشمال
سبق

صادرت أمانة محافظة الطائف خلال جولة ميدانية قامت بها "الإدارة العامة للأسواق" تُساندها الشرطة، عدداً من أرجيلات المعسل من داخل بعض الاستراحات الشبابية الخاصة في حي الحلقة الشرقية- شمالي المحافظة.

يأتي ذلك استكمالًا للعمل الذي تقوم به الأمانة لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا ومنع انتشاره‫، بعد أن كانت قد ضبطت كثيراً من المخالفات ارتكبتها محال المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل بطرق مخفية بعد قرار الإغلاق.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:10 AM

شاهد .. أمانة الطائف تُصادر أرجيلات المعسل من بعض الاستراحات الشبابية بالشمال

‏‫ضمن جهود ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
2,897

صادرت أمانة محافظة الطائف خلال جولة ميدانية قامت بها "الإدارة العامة للأسواق" تُساندها الشرطة، عدداً من أرجيلات المعسل من داخل بعض الاستراحات الشبابية الخاصة في حي الحلقة الشرقية- شمالي المحافظة.

يأتي ذلك استكمالًا للعمل الذي تقوم به الأمانة لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا ومنع انتشاره‫، بعد أن كانت قد ضبطت كثيراً من المخالفات ارتكبتها محال المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسل بطرق مخفية بعد قرار الإغلاق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,775
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,382
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,803

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة