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"موبايلي أعمال" تطرح الربط الذكي بالتعاون مع VMware العالمية

البنية التحتية الرقمية في المملكة تجذب الشركات العالمية

وقعت شركة موبايلي أعمال اتفاقية مع شركة VMware الرائدة في تطوير البرمجيات، لتوفير أحدث حلول الربط الذكي SD-WAN™ المدعومة من شركة VMware لعملاء موبايلي أعمال.

جاء ذلك ضمن مساعي موبايلي أعمال لتعزيز قدراتها الرقمية وتقديم حلول نوعية لدعم توجه المملكة للريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في توطين التقنية عبر تقديم خدمات الشركات العالمية في مراكز بيناتها داخل المملكة.

وستمكن خدمة الربط الذكي العملاء في القطاعين الحكومي والخاص من متابعة أداء أعمالهم بسهولة عبر منصة تمكنهم من مراقبة أداء شبكاتهم وتعديل خصائصها عن بعد، بالإضافة إلى المرونة في التوسع ونشر الفروع وإدارتها بطريقة أكثر سلاسة وأماناً، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتوزيع المصادر بشكل أفضل.

الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي م. ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، أكد على حرص موبايلي أعمال على تحقيق أهداف المملكة ورؤيتها الطموحة في رفع وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير المشاريع الضخمة عبر الاستمرار في تفردها بتقديم وجلب أفضل الحلول التقنية، واستثمارها في تطوير الكوادر السعودية المتخصصة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تجعلها رائدة في القطاع على مستوى المنطقة.

من جهته، قال سانجاي أوبال، نائب أول للرئيس ومدير عام قسم مزودي الخدمات والحلول الطرفية لدى VMware: ستتمكن موبايلي أعمال وڤي إم وير عبر العمل معاً من تسريع التغييرات التي تحدث على أطراف الشبكة ودعم عملاء قطاع الأعمال، كما ستدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والتي تشهدها المؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات.

يأتي هذا ضمن استشعار موبايلي أعمال لموقفها القيادي في القطاع، حيث استثمرت في وقت مبكر لتطوير بنيتها التحتية وشراكاتها العالمية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة، مما مكّنها من بناء أفضل مراكز بيانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية ورفع اسم المملكة عاليًا لتكون ضمن أفضل خمس دول عالميًا في تطور مراكز البيانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موبايلي أعمال" تطرح الربط الذكي بالتعاون مع VMware العالمية
سبق

وقعت شركة موبايلي أعمال اتفاقية مع شركة VMware الرائدة في تطوير البرمجيات، لتوفير أحدث حلول الربط الذكي SD-WAN™ المدعومة من شركة VMware لعملاء موبايلي أعمال.

جاء ذلك ضمن مساعي موبايلي أعمال لتعزيز قدراتها الرقمية وتقديم حلول نوعية لدعم توجه المملكة للريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في توطين التقنية عبر تقديم خدمات الشركات العالمية في مراكز بيناتها داخل المملكة.

وستمكن خدمة الربط الذكي العملاء في القطاعين الحكومي والخاص من متابعة أداء أعمالهم بسهولة عبر منصة تمكنهم من مراقبة أداء شبكاتهم وتعديل خصائصها عن بعد، بالإضافة إلى المرونة في التوسع ونشر الفروع وإدارتها بطريقة أكثر سلاسة وأماناً، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتوزيع المصادر بشكل أفضل.

الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي م. ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، أكد على حرص موبايلي أعمال على تحقيق أهداف المملكة ورؤيتها الطموحة في رفع وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير المشاريع الضخمة عبر الاستمرار في تفردها بتقديم وجلب أفضل الحلول التقنية، واستثمارها في تطوير الكوادر السعودية المتخصصة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تجعلها رائدة في القطاع على مستوى المنطقة.

من جهته، قال سانجاي أوبال، نائب أول للرئيس ومدير عام قسم مزودي الخدمات والحلول الطرفية لدى VMware: ستتمكن موبايلي أعمال وڤي إم وير عبر العمل معاً من تسريع التغييرات التي تحدث على أطراف الشبكة ودعم عملاء قطاع الأعمال، كما ستدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والتي تشهدها المؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات.

يأتي هذا ضمن استشعار موبايلي أعمال لموقفها القيادي في القطاع، حيث استثمرت في وقت مبكر لتطوير بنيتها التحتية وشراكاتها العالمية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة، مما مكّنها من بناء أفضل مراكز بيانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية ورفع اسم المملكة عاليًا لتكون ضمن أفضل خمس دول عالميًا في تطور مراكز البيانات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:27 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:02 PM

"موبايلي أعمال" تطرح الربط الذكي بالتعاون مع VMware العالمية

البنية التحتية الرقمية في المملكة تجذب الشركات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت شركة موبايلي أعمال اتفاقية مع شركة VMware الرائدة في تطوير البرمجيات، لتوفير أحدث حلول الربط الذكي SD-WAN™ المدعومة من شركة VMware لعملاء موبايلي أعمال.

جاء ذلك ضمن مساعي موبايلي أعمال لتعزيز قدراتها الرقمية وتقديم حلول نوعية لدعم توجه المملكة للريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في توطين التقنية عبر تقديم خدمات الشركات العالمية في مراكز بيناتها داخل المملكة.

وستمكن خدمة الربط الذكي العملاء في القطاعين الحكومي والخاص من متابعة أداء أعمالهم بسهولة عبر منصة تمكنهم من مراقبة أداء شبكاتهم وتعديل خصائصها عن بعد، بالإضافة إلى المرونة في التوسع ونشر الفروع وإدارتها بطريقة أكثر سلاسة وأماناً، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتوزيع المصادر بشكل أفضل.

الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي م. ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، أكد على حرص موبايلي أعمال على تحقيق أهداف المملكة ورؤيتها الطموحة في رفع وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير المشاريع الضخمة عبر الاستمرار في تفردها بتقديم وجلب أفضل الحلول التقنية، واستثمارها في تطوير الكوادر السعودية المتخصصة لتقديم حلول رقمية مبتكرة تجعلها رائدة في القطاع على مستوى المنطقة.

من جهته، قال سانجاي أوبال، نائب أول للرئيس ومدير عام قسم مزودي الخدمات والحلول الطرفية لدى VMware: ستتمكن موبايلي أعمال وڤي إم وير عبر العمل معاً من تسريع التغييرات التي تحدث على أطراف الشبكة ودعم عملاء قطاع الأعمال، كما ستدعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والتي تشهدها المؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات.

يأتي هذا ضمن استشعار موبايلي أعمال لموقفها القيادي في القطاع، حيث استثمرت في وقت مبكر لتطوير بنيتها التحتية وشراكاتها العالمية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة، مما مكّنها من بناء أفضل مراكز بيانات على مستوى القارتين الآسيوية والأفريقية ورفع اسم المملكة عاليًا لتكون ضمن أفضل خمس دول عالميًا في تطور مراكز البيانات.

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