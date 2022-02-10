"الجبير" يستقبل سفير اليونان لدى المملكة
استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل بن أحمد الجبير
وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.
"الجبير" يستقبل سفير اليونان لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-10
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:22 PM
"الجبير" يستقبل سفير اليونان لدى المملكة
استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.