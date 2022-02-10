"الجبير" يستقبل سفير اليونان لدى المملكة

استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.