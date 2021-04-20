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ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة

وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة
سبق

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:48 PM

ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة

وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
464

توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.

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