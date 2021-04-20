توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.
ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة
وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعةعبدالله البرقاوي سبق 2021-04-20
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:48 PM
ترقب لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة
وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إيداع معونة رمضان التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي، خلال الـ48 ساعة القادمة.
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