النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

طريق "طريف -دومة الجندل" خُطط قبل 10 أعوام.. ويختصر الطريق للجوف والمدينة‎

بطول 195 كيلومترًا.. ويمر صحراويًا بمحمية حرة الحرة "محمية الملك سلمان"

يعد طريق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ودومة الجندل بمنطقة الجوف المعد تصميمه من قبل وزارة النقل قبل نحو عشرة أعوام، رابطاً استراتيجياً للطريق الدولي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها، إذ أنشئت التصاميم الخاصة بتنفيذه بداية من دائري شرق طريف وانتهاءً بكبري مركز الرديفة بدومة الجندل، بطول 195 كيلومترًا، ويمر صحراويًا بمحمية حرة الحرة "محمية الملك سلمان"، ويختصر المسافة بين محافظة طريف ومنطقة الجوف.

وقبل عشرة أعوام أنهت لجنة شكلت من إمارة منطقة الحدود الشمالية، وإدارتي البلدية والزراعة بمحافظة طريف اجتماعها، بالموافقة على ما جاء في التصميم المقترح من قبل وزارة الطرق والنقل الخاص بتحديد مسار الطريق الرابط بين محافظة طريف ومحافظة دومة الجندل بمسافة 195 كيلومترًا، والممتد من جهة طريق الشمال الدولي شرق طريف 70 كيلومترًا.

وأكد مدير الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية آنذاك، المهندس مطلق الأسمر الشراري، في تصريح له، أن المشروع في خطواته الأولى نحو التنفيذ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التصاميم الخاصة به، وموافقة الجهات المعنية عليها، متوقعًا أن يكون المشروع من ضمن المشاريع المعتمدة لميزانية وزارة الطرق والنقل للسنة المالية الحالية.

وأضاف أن المشروع سيخدم أهالي منطقة الحدود الشمالية بشكل كبير، حيث يلتقي المشروع الممتد من شرق طريف مع مركز الرديفة القريب من دومة الجندل (10 كيلومترات)، ويربط بدوره هناك العديد من الطرق المتجه إلى منطقتي حائل والجوف، وطريق المدينة المنورة - مكة المكرمة، فضلاً على أنه سيختصر على المسافرين من طريف إلى منطقة الجوف والعكس أكثر من 120 كيلومترًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طريق "طريف -دومة الجندل" خُطط قبل 10 أعوام.. ويختصر الطريق للجوف والمدينة‎
سبق

يعد طريق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ودومة الجندل بمنطقة الجوف المعد تصميمه من قبل وزارة النقل قبل نحو عشرة أعوام، رابطاً استراتيجياً للطريق الدولي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها، إذ أنشئت التصاميم الخاصة بتنفيذه بداية من دائري شرق طريف وانتهاءً بكبري مركز الرديفة بدومة الجندل، بطول 195 كيلومترًا، ويمر صحراويًا بمحمية حرة الحرة "محمية الملك سلمان"، ويختصر المسافة بين محافظة طريف ومنطقة الجوف.

وقبل عشرة أعوام أنهت لجنة شكلت من إمارة منطقة الحدود الشمالية، وإدارتي البلدية والزراعة بمحافظة طريف اجتماعها، بالموافقة على ما جاء في التصميم المقترح من قبل وزارة الطرق والنقل الخاص بتحديد مسار الطريق الرابط بين محافظة طريف ومحافظة دومة الجندل بمسافة 195 كيلومترًا، والممتد من جهة طريق الشمال الدولي شرق طريف 70 كيلومترًا.

وأكد مدير الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية آنذاك، المهندس مطلق الأسمر الشراري، في تصريح له، أن المشروع في خطواته الأولى نحو التنفيذ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التصاميم الخاصة به، وموافقة الجهات المعنية عليها، متوقعًا أن يكون المشروع من ضمن المشاريع المعتمدة لميزانية وزارة الطرق والنقل للسنة المالية الحالية.

وأضاف أن المشروع سيخدم أهالي منطقة الحدود الشمالية بشكل كبير، حيث يلتقي المشروع الممتد من شرق طريف مع مركز الرديفة القريب من دومة الجندل (10 كيلومترات)، ويربط بدوره هناك العديد من الطرق المتجه إلى منطقتي حائل والجوف، وطريق المدينة المنورة - مكة المكرمة، فضلاً على أنه سيختصر على المسافرين من طريف إلى منطقة الجوف والعكس أكثر من 120 كيلومترًا.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:37 PM

طريق "طريف -دومة الجندل" خُطط قبل 10 أعوام.. ويختصر الطريق للجوف والمدينة‎

بطول 195 كيلومترًا.. ويمر صحراويًا بمحمية حرة الحرة "محمية الملك سلمان"

A A A
مهنا التميمي - الجوف
2
2,982

يعد طريق محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ودومة الجندل بمنطقة الجوف المعد تصميمه من قبل وزارة النقل قبل نحو عشرة أعوام، رابطاً استراتيجياً للطريق الدولي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها، إذ أنشئت التصاميم الخاصة بتنفيذه بداية من دائري شرق طريف وانتهاءً بكبري مركز الرديفة بدومة الجندل، بطول 195 كيلومترًا، ويمر صحراويًا بمحمية حرة الحرة "محمية الملك سلمان"، ويختصر المسافة بين محافظة طريف ومنطقة الجوف.

وقبل عشرة أعوام أنهت لجنة شكلت من إمارة منطقة الحدود الشمالية، وإدارتي البلدية والزراعة بمحافظة طريف اجتماعها، بالموافقة على ما جاء في التصميم المقترح من قبل وزارة الطرق والنقل الخاص بتحديد مسار الطريق الرابط بين محافظة طريف ومحافظة دومة الجندل بمسافة 195 كيلومترًا، والممتد من جهة طريق الشمال الدولي شرق طريف 70 كيلومترًا.

وأكد مدير الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية آنذاك، المهندس مطلق الأسمر الشراري، في تصريح له، أن المشروع في خطواته الأولى نحو التنفيذ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التصاميم الخاصة به، وموافقة الجهات المعنية عليها، متوقعًا أن يكون المشروع من ضمن المشاريع المعتمدة لميزانية وزارة الطرق والنقل للسنة المالية الحالية.

وأضاف أن المشروع سيخدم أهالي منطقة الحدود الشمالية بشكل كبير، حيث يلتقي المشروع الممتد من شرق طريف مع مركز الرديفة القريب من دومة الجندل (10 كيلومترات)، ويربط بدوره هناك العديد من الطرق المتجه إلى منطقتي حائل والجوف، وطريق المدينة المنورة - مكة المكرمة، فضلاً على أنه سيختصر على المسافرين من طريف إلى منطقة الجوف والعكس أكثر من 120 كيلومترًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,457
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة