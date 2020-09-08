النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر"

اللاعب يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.


وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر"
سبق

رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.


وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:59 PM

صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر"

اللاعب يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
524

رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.


وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,329
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة