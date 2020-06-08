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إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278

الوفيات تصل  لـ33.964

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بواقع 65، اليوم (الاثنين) مقابل 53 أمس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بواقع 280 حالة بعد تسجيل 197 حالة أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ رصد التفشي في 21 فبراير وصل إلى 33964، وهي رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 235278، وهي سابع أعلى حصيلة عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.


وأشارت إلى أن نحو مليونين و643 ألف شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس حتى اليوم، مقابل مليونين و627 ألفا أمس، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

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إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278
سبق

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بواقع 65، اليوم (الاثنين) مقابل 53 أمس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بواقع 280 حالة بعد تسجيل 197 حالة أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ رصد التفشي في 21 فبراير وصل إلى 33964، وهي رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 235278، وهي سابع أعلى حصيلة عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.


وأشارت إلى أن نحو مليونين و643 ألف شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس حتى اليوم، مقابل مليونين و627 ألفا أمس، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:18 PM

إيطاليا .. "كورونا" يرفع عدد الإصابات إلى 235.278

الوفيات تصل  لـ33.964

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بواقع 65، اليوم (الاثنين) مقابل 53 أمس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بواقع 280 حالة بعد تسجيل 197 حالة أمس.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ رصد التفشي في 21 فبراير وصل إلى 33964، وهي رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 235278، وهي سابع أعلى حصيلة عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.


وأشارت إلى أن نحو مليونين و643 ألف شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس حتى اليوم، مقابل مليونين و627 ألفا أمس، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

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