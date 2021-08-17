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رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

بما يعكس دعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين

‬ افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الباكستانية.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني والوفد المرافق له ومنسوبو الملحقية العسكرية.

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رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان
سبق

‬ افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الباكستانية.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني والوفد المرافق له ومنسوبو الملحقية العسكرية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
05:36 PM

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

بما يعكس دعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد أن افتتاح الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم القيادة الحكيمة لدعم المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري، التي تعد جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الباكستانية.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني والوفد المرافق له ومنسوبو الملحقية العسكرية.

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