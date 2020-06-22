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بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

في الجولة 30 من الدوري الإسباني

انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30.


بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويًا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما تصدر الميرينجي بفضل المواجهات المباشرة، حيث تعادلا ذهابًا، وفاز الريال إيابًا، فيما تجمد رصيد المضيف عند 47 نقطة في المركز السادس.


افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجددًا بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83) ، ولم تمنح الدقائق الـ 6 ( الوقت بدلاً من الضائع) إدراك التعادل بالنسبة لسوسييداد، بل بقيت النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة
سبق

انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30.


بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويًا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما تصدر الميرينجي بفضل المواجهات المباشرة، حيث تعادلا ذهابًا، وفاز الريال إيابًا، فيما تجمد رصيد المضيف عند 47 نقطة في المركز السادس.


افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجددًا بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83) ، ولم تمنح الدقائق الـ 6 ( الوقت بدلاً من الضائع) إدراك التعادل بالنسبة لسوسييداد، بل بقيت النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:22 AM

بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

في الجولة 30 من الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30.


بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويًا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما تصدر الميرينجي بفضل المواجهات المباشرة، حيث تعادلا ذهابًا، وفاز الريال إيابًا، فيما تجمد رصيد المضيف عند 47 نقطة في المركز السادس.


افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجددًا بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83) ، ولم تمنح الدقائق الـ 6 ( الوقت بدلاً من الضائع) إدراك التعادل بالنسبة لسوسييداد، بل بقيت النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

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