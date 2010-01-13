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"لوسيد" تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.. تعرف على الموقع والتوقيت

في محادثات متقدمة مع صندوق الاستثمارات العامة

تجري شركة "لوسيد " للسيارات الكهربائية محادثات متقدمة مع المسؤولين في السعودية؛ وذلك لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025 أو 2026، بحسب ما نقلته شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة الشركة الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن أندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة "لوسيد"، قوله: "الآن بعد أن نجحنا في إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، يتجه اهتمامنا إلى هذا المصنع هنا"، في إشارة إلى نية الشركة بناء مصنعاً في السعودية.

وتشمل التفاصيل التي يتم إعدادها في الوقت الراهن، نسب الملكية لشركة "لوسيد" والشركاء في المشروع، بحسب ما ذكر المسؤول في الشركة.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة السيارات الأمريكية تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما ينظر لنيوم كوقع محتمل أيضاً.


يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصةً نسبتها نحو 62 % من شركة "لوسيد"، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في يوليو 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار.

وبفضل الأسهم السعودية، تمكنت الشركة الأمريكية من بناء مصنعها الخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، بقدرة إنتاجية تبلغ 365 ألف سيارة سنوياً، في انتظار الإعلان عن أولى سياراتها "لوسيد إير" في المستقبل القريب، والتي كان مخططاً لها الظهور في أبريل 2020، إلا أن الخطط تأجلت لظروف الجائحة.

ريادة صناعة السيارات

وتمتلك المملكة طموحاً كبيراً في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ كشف شبكة "بلومبرج" مطلع الشهر الماضي، عن إجراء المملكة لمحادثات متقدمة مع شركة "فوكسكون" متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر لم تسمها حينها، إن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، حيث سيؤسس صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة تسمى "فيلوسيتي"، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد.

ووفقاً للمصادر، فإن شركة "فوكسكون" المسؤولة عن تصنيع وتجميع هواتف آبل "آيفون"، ستوفر البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية لمشروع السيارات الكهربائية الطموح، حيث ستبنى السيارات على هيكل شركة السيارات الألمانية "BMW".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لوسيد" تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.. تعرف على الموقع والتوقيت
سبق

تجري شركة "لوسيد " للسيارات الكهربائية محادثات متقدمة مع المسؤولين في السعودية؛ وذلك لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025 أو 2026، بحسب ما نقلته شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة الشركة الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن أندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة "لوسيد"، قوله: "الآن بعد أن نجحنا في إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، يتجه اهتمامنا إلى هذا المصنع هنا"، في إشارة إلى نية الشركة بناء مصنعاً في السعودية.

وتشمل التفاصيل التي يتم إعدادها في الوقت الراهن، نسب الملكية لشركة "لوسيد" والشركاء في المشروع، بحسب ما ذكر المسؤول في الشركة.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة السيارات الأمريكية تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما ينظر لنيوم كوقع محتمل أيضاً.


يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصةً نسبتها نحو 62 % من شركة "لوسيد"، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في يوليو 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار.

وبفضل الأسهم السعودية، تمكنت الشركة الأمريكية من بناء مصنعها الخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، بقدرة إنتاجية تبلغ 365 ألف سيارة سنوياً، في انتظار الإعلان عن أولى سياراتها "لوسيد إير" في المستقبل القريب، والتي كان مخططاً لها الظهور في أبريل 2020، إلا أن الخطط تأجلت لظروف الجائحة.

ريادة صناعة السيارات

وتمتلك المملكة طموحاً كبيراً في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ كشف شبكة "بلومبرج" مطلع الشهر الماضي، عن إجراء المملكة لمحادثات متقدمة مع شركة "فوكسكون" متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر لم تسمها حينها، إن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، حيث سيؤسس صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة تسمى "فيلوسيتي"، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد.

ووفقاً للمصادر، فإن شركة "فوكسكون" المسؤولة عن تصنيع وتجميع هواتف آبل "آيفون"، ستوفر البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية لمشروع السيارات الكهربائية الطموح، حيث ستبنى السيارات على هيكل شركة السيارات الألمانية "BMW".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:19 AM

"لوسيد" تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.. تعرف على الموقع والتوقيت

في محادثات متقدمة مع صندوق الاستثمارات العامة

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ياسر نجدي - الرياض
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تجري شركة "لوسيد " للسيارات الكهربائية محادثات متقدمة مع المسؤولين في السعودية؛ وذلك لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025 أو 2026، بحسب ما نقلته شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن رئيس مجلس إدارة الشركة الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن أندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة "لوسيد"، قوله: "الآن بعد أن نجحنا في إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، يتجه اهتمامنا إلى هذا المصنع هنا"، في إشارة إلى نية الشركة بناء مصنعاً في السعودية.

وتشمل التفاصيل التي يتم إعدادها في الوقت الراهن، نسب الملكية لشركة "لوسيد" والشركاء في المشروع، بحسب ما ذكر المسؤول في الشركة.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة السيارات الأمريكية تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما ينظر لنيوم كوقع محتمل أيضاً.


يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصةً نسبتها نحو 62 % من شركة "لوسيد"، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في يوليو 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار.

وبفضل الأسهم السعودية، تمكنت الشركة الأمريكية من بناء مصنعها الخاص في ولاية أريزونا الأمريكية، بقدرة إنتاجية تبلغ 365 ألف سيارة سنوياً، في انتظار الإعلان عن أولى سياراتها "لوسيد إير" في المستقبل القريب، والتي كان مخططاً لها الظهور في أبريل 2020، إلا أن الخطط تأجلت لظروف الجائحة.

ريادة صناعة السيارات

وتمتلك المملكة طموحاً كبيراً في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ كشف شبكة "بلومبرج" مطلع الشهر الماضي، عن إجراء المملكة لمحادثات متقدمة مع شركة "فوكسكون" متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر لم تسمها حينها، إن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، حيث سيؤسس صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة تسمى "فيلوسيتي"، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد.

ووفقاً للمصادر، فإن شركة "فوكسكون" المسؤولة عن تصنيع وتجميع هواتف آبل "آيفون"، ستوفر البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية لمشروع السيارات الكهربائية الطموح، حيث ستبنى السيارات على هيكل شركة السيارات الألمانية "BMW".

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