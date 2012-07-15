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"الهلال" و"جاهز".. شراكة لخمسة أعوام

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" اتفاقية شراكة مع "جاهز"؛ ليكون بموجبها شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري لنادي الهلال.

ووقّع رئيس النادي مساء اليوم الاثنين عقد الشراكة مع الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب بن سلمان المنديل، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في "ملعب جامعة الملك سعود"، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، إلى جانب ممثلي شركة "جاهز".

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2019 / 2020م، وستحصل "جاهز" على العديد من المزايا والحقوق، تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، وسيظهر شعار "جاهز" في منطقة أعلى الصدر في قمصان كرة القدم في نادي الهلال.

من جهته، وصف رئيس النادي "فهد بن نافل" توقيع الهلال عقد الشراكة مع جاهز بالخطوة المتميزة مع إحدى أبرز المنصات السعودية في قطاع خدمات التوصيل، وقال: "أبارك توقيع الشراكة مع جاهز، التي نطمح من خلالها إلى تحقيق أهداف الشراكة بما يتوافق مع أهداف النادي ومساعيه في ملف الرعايات والشراكات التي وصلت اليوم إلى ستة عقود استثمارية". مشيرًا إلى أن النادي يهدف إلى رفع مداخيله، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر إبرام عقود استثمارية مع عدد من الشركات المتميزة في مجالاتها. متمنيًا في ختام حديثه أن تحقق الشراكة ما يعود بالنفع على الطرفَيْن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" و"جاهز".. شراكة لخمسة أعوام
سبق

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" اتفاقية شراكة مع "جاهز"؛ ليكون بموجبها شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري لنادي الهلال.

ووقّع رئيس النادي مساء اليوم الاثنين عقد الشراكة مع الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب بن سلمان المنديل، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في "ملعب جامعة الملك سعود"، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، إلى جانب ممثلي شركة "جاهز".

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2019 / 2020م، وستحصل "جاهز" على العديد من المزايا والحقوق، تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، وسيظهر شعار "جاهز" في منطقة أعلى الصدر في قمصان كرة القدم في نادي الهلال.

من جهته، وصف رئيس النادي "فهد بن نافل" توقيع الهلال عقد الشراكة مع جاهز بالخطوة المتميزة مع إحدى أبرز المنصات السعودية في قطاع خدمات التوصيل، وقال: "أبارك توقيع الشراكة مع جاهز، التي نطمح من خلالها إلى تحقيق أهداف الشراكة بما يتوافق مع أهداف النادي ومساعيه في ملف الرعايات والشراكات التي وصلت اليوم إلى ستة عقود استثمارية". مشيرًا إلى أن النادي يهدف إلى رفع مداخيله، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر إبرام عقود استثمارية مع عدد من الشركات المتميزة في مجالاتها. متمنيًا في ختام حديثه أن تحقق الشراكة ما يعود بالنفع على الطرفَيْن.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
10:30 PM

"الهلال" و"جاهز".. شراكة لخمسة أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" اتفاقية شراكة مع "جاهز"؛ ليكون بموجبها شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري لنادي الهلال.

ووقّع رئيس النادي مساء اليوم الاثنين عقد الشراكة مع الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" غصاب بن سلمان المنديل، وذلك في قاعة كبار الشخصيات في "ملعب جامعة الملك سعود"، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، إلى جانب ممثلي شركة "جاهز".

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس سنوات بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2019 / 2020م، وستحصل "جاهز" على العديد من المزايا والحقوق، تشمل الفعاليات والحملات التسويقية، وسيظهر شعار "جاهز" في منطقة أعلى الصدر في قمصان كرة القدم في نادي الهلال.

من جهته، وصف رئيس النادي "فهد بن نافل" توقيع الهلال عقد الشراكة مع جاهز بالخطوة المتميزة مع إحدى أبرز المنصات السعودية في قطاع خدمات التوصيل، وقال: "أبارك توقيع الشراكة مع جاهز، التي نطمح من خلالها إلى تحقيق أهداف الشراكة بما يتوافق مع أهداف النادي ومساعيه في ملف الرعايات والشراكات التي وصلت اليوم إلى ستة عقود استثمارية". مشيرًا إلى أن النادي يهدف إلى رفع مداخيله، والارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر إبرام عقود استثمارية مع عدد من الشركات المتميزة في مجالاتها. متمنيًا في ختام حديثه أن تحقق الشراكة ما يعود بالنفع على الطرفَيْن.

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