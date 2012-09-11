أغلقت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة والضبط الإداري، مطعمًا بحي السليمانية بسبب مخالفاته الصحية، كاستخدام القبو للتخزين، وإعداد الطعام في بيئة سيئة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم إحالة 9 عمال مجهولي الهوية للجهات المختصة.
شاهد.. أمانة الرياض تغلق مطعمًا استخدم القبو للتخزين وأعد الأطعمة في بيئة سيئة
أغلقت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة والضبط الإداري، مطعمًا بحي السليمانية بسبب مخالفاته الصحية، كاستخدام القبو للتخزين، وإعداد الطعام في بيئة سيئة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم إحالة 9 عمال مجهولي الهوية للجهات المختصة.
اعلان
شاهد.. أمانة الرياض تغلق مطعمًا استخدم القبو للتخزين وأعد الأطعمة في بيئة سيئةعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-11
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
09:55 PM
شاهد.. أمانة الرياض تغلق مطعمًا استخدم القبو للتخزين وأعد الأطعمة في بيئة سيئة
أغلقت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة والضبط الإداري، مطعمًا بحي السليمانية بسبب مخالفاته الصحية، كاستخدام القبو للتخزين، وإعداد الطعام في بيئة سيئة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم إحالة 9 عمال مجهولي الهوية للجهات المختصة.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
33,310
10 مليارات ..
17 يوليو
31,714
200 مليون
26 ديسمبر
26,608
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
35,103
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي
عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!
سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!
صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟
عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!
منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!
صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج
بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)
عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!
عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك
عبدالغني الشيخ