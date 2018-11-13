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شاهد.. محافظ بلقرن يدشن مشروع زراعة 10 آلاف شتلة زراعية بمتنزه الديرة

ضمن مبادرات "البيئة والمياه" لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر

دشَّن محافظ بلقرن، الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مشروع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلقرن، وذلك بزراعة 10 آلاف شتلة من أشجار الطلح والسدر في متنزه الديرة الوطني، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للمهندس سالم محمد القرني، المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، تناول فيها الخطوات التي سبقت تدشين المشروع، ودور وزارة الزراعة والمزارعين ببلقرن والجهات المختصة في تذليل العقبات التي واجهت المشروع، كما شدد على أهمية مكافحة الاحتطاب الجائر.

بعد ذلك ألقى محافظ بلقرن كلمة، شكر فيها القائمين على المشروع، ثم توجه المحافظ إلى ميدان المشتل، وقام بزراعة عدد من الأشجار إيذانًا منه بتدشين المشروع الذي سيتحول إلى متنزه وطني، يستفيد منه الأهالي.

حضر حفل التدشين المهندس علي الشمراني نائب المدير العام لوزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، والمهندس عبدالعزيز عوضة الشمراني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه بلقرن، ومدير شرطة بلقرن، ومدير الدفاع المدني، ومديرو دوائر حكومية، ومشايخ قبائل، وطلاب مدارس وجامعات، وطلاب كلية التقنية ببلقرن. كما حضرت "سبق" حفل التدشين، والتقطت بعدستها صورًا عدة لعملية زراعة الشتلات الزراعية.

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شاهد.. محافظ بلقرن يدشن مشروع زراعة 10 آلاف شتلة زراعية بمتنزه الديرة
سبق

دشَّن محافظ بلقرن، الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مشروع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلقرن، وذلك بزراعة 10 آلاف شتلة من أشجار الطلح والسدر في متنزه الديرة الوطني، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للمهندس سالم محمد القرني، المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، تناول فيها الخطوات التي سبقت تدشين المشروع، ودور وزارة الزراعة والمزارعين ببلقرن والجهات المختصة في تذليل العقبات التي واجهت المشروع، كما شدد على أهمية مكافحة الاحتطاب الجائر.

بعد ذلك ألقى محافظ بلقرن كلمة، شكر فيها القائمين على المشروع، ثم توجه المحافظ إلى ميدان المشتل، وقام بزراعة عدد من الأشجار إيذانًا منه بتدشين المشروع الذي سيتحول إلى متنزه وطني، يستفيد منه الأهالي.

حضر حفل التدشين المهندس علي الشمراني نائب المدير العام لوزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، والمهندس عبدالعزيز عوضة الشمراني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه بلقرن، ومدير شرطة بلقرن، ومدير الدفاع المدني، ومديرو دوائر حكومية، ومشايخ قبائل، وطلاب مدارس وجامعات، وطلاب كلية التقنية ببلقرن. كما حضرت "سبق" حفل التدشين، والتقطت بعدستها صورًا عدة لعملية زراعة الشتلات الزراعية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:12 AM

شاهد.. محافظ بلقرن يدشن مشروع زراعة 10 آلاف شتلة زراعية بمتنزه الديرة

ضمن مبادرات "البيئة والمياه" لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر

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سويد الحارثي - بلقرن
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دشَّن محافظ بلقرن، الدكتور عبدالرحمن آل حامد، مشروع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلقرن، وذلك بزراعة 10 آلاف شتلة من أشجار الطلح والسدر في متنزه الديرة الوطني، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتنمية الغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للمهندس سالم محمد القرني، المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، تناول فيها الخطوات التي سبقت تدشين المشروع، ودور وزارة الزراعة والمزارعين ببلقرن والجهات المختصة في تذليل العقبات التي واجهت المشروع، كما شدد على أهمية مكافحة الاحتطاب الجائر.

بعد ذلك ألقى محافظ بلقرن كلمة، شكر فيها القائمين على المشروع، ثم توجه المحافظ إلى ميدان المشتل، وقام بزراعة عدد من الأشجار إيذانًا منه بتدشين المشروع الذي سيتحول إلى متنزه وطني، يستفيد منه الأهالي.

حضر حفل التدشين المهندس علي الشمراني نائب المدير العام لوزارة البيئة والمياه والزراعة ببيشة، والمهندس عبدالعزيز عوضة الشمراني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه بلقرن، ومدير شرطة بلقرن، ومدير الدفاع المدني، ومديرو دوائر حكومية، ومشايخ قبائل، وطلاب مدارس وجامعات، وطلاب كلية التقنية ببلقرن. كما حضرت "سبق" حفل التدشين، والتقطت بعدستها صورًا عدة لعملية زراعة الشتلات الزراعية.

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