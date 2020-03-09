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شاهد.. "الفراج" يلتقي محافظ الأفلاج ويقف على المزارع ويتفقد مكتب "البيئة"

ضمن جولات دورية على محافظات الرياض للوقوف عن كثب على سير العمل

قام المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج، اليوم، يرافقه عدد من المديرين؛ بجولة ميدانية وقف خلالها على بعض المزارع بالأفلاج، وتفقّد مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، والتقى بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني.

وشملت الجولات التي قام بها "الفراج" ورافقه خلالها مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج المهندس محمد الحمدان: مزارع بستارة وليلى وسدود مياه، واطلع على الطرق العملية للتعامل مع النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء في إحدى المزارع.

كما تفقّد مكتب البيئة بالمحافظة، وعقد اجتماعاً مع منسوبيه، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات التي تخص المكتب واحتياجاته.

والتقى الدكتور "الفراج" بعد ظهر اليوم بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني، وعقد اجتماعاً حضره مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحمدان، ورئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، تم خلاله مناقشة عدد من الرؤى والتطلعات، منها الحثّ على جمعية تعاونية زراعية بالمحافظة، وتطوير قطاع الماشية، والاتفاق مع لجنة التنمية بالأفلاج بإقامة ورش عمل عن اقتصاديات الزراعة، وتقديم نبذة عما تقوم به رابطة الأفلاج الخضراء وفريق العمل التطوعي بها، وغيرها من الموضعات المتعلقة بالزراعة والبيئة والماشية.

وتأتي زيارة الفراج لمحافظة الأفلاج ضمن جولات دورية يقوم بها على محافظات الرياض؛ للوقوف عن كثب على سير العمل بمكاتب البيئة والمياه والزراعة؛ من أجل الاطلاع على أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والاستماع لاحتياجات المزارعين ومطالب المكاتب بالمحافظات.

الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الفراج" يلتقي محافظ الأفلاج ويقف على المزارع ويتفقد مكتب "البيئة"
سبق

قام المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج، اليوم، يرافقه عدد من المديرين؛ بجولة ميدانية وقف خلالها على بعض المزارع بالأفلاج، وتفقّد مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، والتقى بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني.

وشملت الجولات التي قام بها "الفراج" ورافقه خلالها مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج المهندس محمد الحمدان: مزارع بستارة وليلى وسدود مياه، واطلع على الطرق العملية للتعامل مع النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء في إحدى المزارع.

كما تفقّد مكتب البيئة بالمحافظة، وعقد اجتماعاً مع منسوبيه، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات التي تخص المكتب واحتياجاته.

والتقى الدكتور "الفراج" بعد ظهر اليوم بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني، وعقد اجتماعاً حضره مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحمدان، ورئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، تم خلاله مناقشة عدد من الرؤى والتطلعات، منها الحثّ على جمعية تعاونية زراعية بالمحافظة، وتطوير قطاع الماشية، والاتفاق مع لجنة التنمية بالأفلاج بإقامة ورش عمل عن اقتصاديات الزراعة، وتقديم نبذة عما تقوم به رابطة الأفلاج الخضراء وفريق العمل التطوعي بها، وغيرها من الموضعات المتعلقة بالزراعة والبيئة والماشية.

وتأتي زيارة الفراج لمحافظة الأفلاج ضمن جولات دورية يقوم بها على محافظات الرياض؛ للوقوف عن كثب على سير العمل بمكاتب البيئة والمياه والزراعة؛ من أجل الاطلاع على أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والاستماع لاحتياجات المزارعين ومطالب المكاتب بالمحافظات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:44 PM

شاهد.. "الفراج" يلتقي محافظ الأفلاج ويقف على المزارع ويتفقد مكتب "البيئة"

ضمن جولات دورية على محافظات الرياض للوقوف عن كثب على سير العمل

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مسلّم الهواملة - الرياض
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قام المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج، اليوم، يرافقه عدد من المديرين؛ بجولة ميدانية وقف خلالها على بعض المزارع بالأفلاج، وتفقّد مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، والتقى بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني.

وشملت الجولات التي قام بها "الفراج" ورافقه خلالها مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج المهندس محمد الحمدان: مزارع بستارة وليلى وسدود مياه، واطلع على الطرق العملية للتعامل مع النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء في إحدى المزارع.

كما تفقّد مكتب البيئة بالمحافظة، وعقد اجتماعاً مع منسوبيه، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات التي تخص المكتب واحتياجاته.

والتقى الدكتور "الفراج" بعد ظهر اليوم بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني، وعقد اجتماعاً حضره مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الحمدان، ورئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، تم خلاله مناقشة عدد من الرؤى والتطلعات، منها الحثّ على جمعية تعاونية زراعية بالمحافظة، وتطوير قطاع الماشية، والاتفاق مع لجنة التنمية بالأفلاج بإقامة ورش عمل عن اقتصاديات الزراعة، وتقديم نبذة عما تقوم به رابطة الأفلاج الخضراء وفريق العمل التطوعي بها، وغيرها من الموضعات المتعلقة بالزراعة والبيئة والماشية.

وتأتي زيارة الفراج لمحافظة الأفلاج ضمن جولات دورية يقوم بها على محافظات الرياض؛ للوقوف عن كثب على سير العمل بمكاتب البيئة والمياه والزراعة؛ من أجل الاطلاع على أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والاستماع لاحتياجات المزارعين ومطالب المكاتب بالمحافظات.

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