"لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".
أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".لاتفيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".
أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".