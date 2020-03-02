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"لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".

لاتفيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:19 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:35 AM

"لاتفيا" تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,111

أعلنت لاتفيا اليوم أنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة تشخيص إصابة أول شخص بفيروس كورونا في لاتفيا".

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