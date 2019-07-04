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"أخضر الجمباز" يفتتح مشواره في بطولة البرتغال ب7 ميداليات

افتتح لاعبو المنتخب السعودي للجمباز مشاركتهم في بطولة "البرتغال الدولية" بـ7 ميداليات "ذهبية - فضية - 5 برونزيات"، وذلك في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية.

وجاءت الذهبية عن طريق فارس الحربي "طاولة القفز"، والفضية سيف الحربي "جهاز حصان الحلق"، والبرونزيات عن طريق سعود حميد "جهاز العقلة وجهاز الحركات الأرضية"، وعبدالعزيز عبدالعال "حصان الحلق"، ومناف العمري "جهاز المتوازي"، وفارس الحربي "جهاز الحلق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر الجمباز" يفتتح مشواره في بطولة البرتغال ب7 ميداليات
سبق

افتتح لاعبو المنتخب السعودي للجمباز مشاركتهم في بطولة "البرتغال الدولية" بـ7 ميداليات "ذهبية - فضية - 5 برونزيات"، وذلك في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية.

وجاءت الذهبية عن طريق فارس الحربي "طاولة القفز"، والفضية سيف الحربي "جهاز حصان الحلق"، والبرونزيات عن طريق سعود حميد "جهاز العقلة وجهاز الحركات الأرضية"، وعبدالعزيز عبدالعال "حصان الحلق"، ومناف العمري "جهاز المتوازي"، وفارس الحربي "جهاز الحلق".

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:27 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
07:21 PM

"أخضر الجمباز" يفتتح مشواره في بطولة البرتغال ب7 ميداليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح لاعبو المنتخب السعودي للجمباز مشاركتهم في بطولة "البرتغال الدولية" بـ7 ميداليات "ذهبية - فضية - 5 برونزيات"، وذلك في اليوم الأول لمنافسات البطولة التي تستضيفها مدينة بورتو البرتغالية.

وجاءت الذهبية عن طريق فارس الحربي "طاولة القفز"، والفضية سيف الحربي "جهاز حصان الحلق"، والبرونزيات عن طريق سعود حميد "جهاز العقلة وجهاز الحركات الأرضية"، وعبدالعزيز عبدالعال "حصان الحلق"، ومناف العمري "جهاز المتوازي"، وفارس الحربي "جهاز الحلق".

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,610
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,455
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,834
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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34,394

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