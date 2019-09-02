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السفير "العيفان" يلتقي وزيرة الخارجية الرومانية لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، بوزيرة خارجية جمهورية رومانيا "رامونا نيكول مانيسكو" بمقر وزارة الخارجية الرومانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات في كل المجالات، كما تم مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة.

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السفير "العيفان" يلتقي وزيرة الخارجية الرومانية لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، بوزيرة خارجية جمهورية رومانيا "رامونا نيكول مانيسكو" بمقر وزارة الخارجية الرومانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات في كل المجالات، كما تم مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
04:15 PM

السفير "العيفان" يلتقي وزيرة الخارجية الرومانية لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، بوزيرة خارجية جمهورية رومانيا "رامونا نيكول مانيسكو" بمقر وزارة الخارجية الرومانية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات في كل المجالات، كما تم مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة.

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