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ضمك يحتج على الأهلي: أشركوا لاعبًا ليس مسجلاً في الكشوفات

أعلنت إدارة نادي ضمك تقديمها احتجاجًا ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم على خلفية إشراكه لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا الذين يحق لهم اللعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء الفريقين الذي كسبه الأهلي.

وفي هذا الصدد قال فهد جبران، مدير الاحتراف في ضمك: "قدمنا احتجاجنا فور نهاية المباراة إلى مراقب المباراة بسبب إشراك الأهلي لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا".

وأضاف: "نرفض الكشف عن اسم اللاعب الذي كان موجودًا في قائمة البدلاء، ولكن لدينا إثباتات ودلائل، نعتقد أنها كافية".

ضمك الأهلي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يحتج على الأهلي: أشركوا لاعبًا ليس مسجلاً في الكشوفات
سبق

أعلنت إدارة نادي ضمك تقديمها احتجاجًا ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم على خلفية إشراكه لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا الذين يحق لهم اللعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء الفريقين الذي كسبه الأهلي.

وفي هذا الصدد قال فهد جبران، مدير الاحتراف في ضمك: "قدمنا احتجاجنا فور نهاية المباراة إلى مراقب المباراة بسبب إشراك الأهلي لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا".

وأضاف: "نرفض الكشف عن اسم اللاعب الذي كان موجودًا في قائمة البدلاء، ولكن لدينا إثباتات ودلائل، نعتقد أنها كافية".

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
12:51 AM

ضمك يحتج على الأهلي: أشركوا لاعبًا ليس مسجلاً في الكشوفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي ضمك تقديمها احتجاجًا ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم على خلفية إشراكه لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا الذين يحق لهم اللعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء الفريقين الذي كسبه الأهلي.

وفي هذا الصدد قال فهد جبران، مدير الاحتراف في ضمك: "قدمنا احتجاجنا فور نهاية المباراة إلى مراقب المباراة بسبب إشراك الأهلي لاعبًا غير مسجَّل في قائمة الثلاثين لاعبًا".

وأضاف: "نرفض الكشف عن اسم اللاعب الذي كان موجودًا في قائمة البدلاء، ولكن لدينا إثباتات ودلائل، نعتقد أنها كافية".

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