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"رويترز": "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية

زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر 2021

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر في منظمة "أوبك"، أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر 2021.
وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة "أوبك+"، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم "أوبك+" بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر المقبل.
وعقب ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقًا لموقع "بلومبرغ".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية
سبق

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر في منظمة "أوبك"، أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر 2021.
وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة "أوبك+"، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم "أوبك+" بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر المقبل.
وعقب ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقًا لموقع "بلومبرغ".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
05:49 PM

"رويترز": "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية

زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر في منظمة "أوبك"، أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر 2021.
وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة "أوبك+"، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم "أوبك+" بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر المقبل.
وعقب ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقًا لموقع "بلومبرغ".

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