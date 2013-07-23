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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان

تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
01:16 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة جازان

تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. حتى الـ 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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