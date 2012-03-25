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"فيفا": إيقاف "بلاتر" وتغريمه مليون فرنك سويسر

أصدرت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة جوزيف بلاتر، الرئيس السابق، بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، إلى جانب تغريمه مليون فرنك سويسري.

وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر لكن العقوبة الجديدة المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها من هذا الوقت.

وتعرض جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، لنفس العقوبة.

وقالت لجنة القيم في بيان: "شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا، والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا، إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا": إيقاف "بلاتر" وتغريمه مليون فرنك سويسر
سبق

أصدرت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة جوزيف بلاتر، الرئيس السابق، بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، إلى جانب تغريمه مليون فرنك سويسري.

وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر لكن العقوبة الجديدة المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها من هذا الوقت.

وتعرض جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، لنفس العقوبة.

وقالت لجنة القيم في بيان: "شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا، والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا، إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
05:05 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:06 AM

"فيفا": إيقاف "بلاتر" وتغريمه مليون فرنك سويسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة جوزيف بلاتر، الرئيس السابق، بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر، إلى جانب تغريمه مليون فرنك سويسري.

وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر لكن العقوبة الجديدة المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها من هذا الوقت.

وتعرض جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، لنفس العقوبة.

وقالت لجنة القيم في بيان: "شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا، والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا، إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل.

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