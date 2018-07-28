وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.
وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.
وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.
وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.
وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.
وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:16 PM
جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية
أمير المنطقة وجّه الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات النظامية
وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.
وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.
وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.