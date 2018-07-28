النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية

أمير المنطقة وجّه الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات النظامية

أعلن ‏مرور منطقة ‎جازان عن إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهاب "المرور" بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية
سبق

أعلن ‏مرور منطقة ‎جازان عن إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهاب "المرور" بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:16 PM

جازان.. إحالة مواطن عبر أحد الأودية بمركبته إلى الهيئة المرورية

أمير المنطقة وجّه الجهات المختصة بتطبيق الإجراءات النظامية

A A A
ذياب الشمري - جازان
10
6,589

أعلن ‏مرور منطقة ‎جازان عن إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهاب "المرور" بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه الجهات المختصّة؛ ممثلة في الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها" على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وقد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على إثرها معظم أودية المنطقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة