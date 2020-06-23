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داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص

قال: "جاءتني حالات للرقية لعرسان وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد

حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".

وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!

مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!

وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!

وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !

ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص
سبق

حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".

وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!

مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!

وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!

وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !

ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:17 AM

داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص

قال: "جاءتني حالات للرقية لعرسان وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
14,586

حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".

وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!

مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!

وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!

وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !

ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".

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