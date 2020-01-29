"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مُثارة على المدينة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر لـ 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, من رياح نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل محافظتَي ينبع وبدر، وستبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.