النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فايز المالكي يحصل على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني

لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري

حصل الفنان فايز المالكي على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي أعلنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط حضور جمع غفير من القيادات، والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية، وكذلك عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة,

ويأتي حصول المالكي على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المالكي شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة العمل الإنساني والخيري، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى حصوله على عدة جوائز مميزة.

وبهذه المناسبة تلقى "المالكي" عددًا من التهاني والتبريكات من عدة جهات وأفراد بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المميزة التي تضاف إلى سجل إنجازاته من الجوائز والتكريمات العديدة.

يذكر أن جائزة مكة للتميز، تعد إحدى أبرز الجوائز التي تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية، أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بجانب تشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء، والجودة، وتنمية، وتطوير الموارد البشرية في المنطقة. وقد حصل على الجائزة منذ انطلاقتها ما يزيد عن 108 جهات حكومية وأهلية وفرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فايز المالكي يحصل على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني
سبق

حصل الفنان فايز المالكي على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي أعلنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط حضور جمع غفير من القيادات، والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية، وكذلك عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة,

ويأتي حصول المالكي على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المالكي شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة العمل الإنساني والخيري، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى حصوله على عدة جوائز مميزة.

وبهذه المناسبة تلقى "المالكي" عددًا من التهاني والتبريكات من عدة جهات وأفراد بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المميزة التي تضاف إلى سجل إنجازاته من الجوائز والتكريمات العديدة.

يذكر أن جائزة مكة للتميز، تعد إحدى أبرز الجوائز التي تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية، أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بجانب تشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء، والجودة، وتنمية، وتطوير الموارد البشرية في المنطقة. وقد حصل على الجائزة منذ انطلاقتها ما يزيد عن 108 جهات حكومية وأهلية وفرد.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:24 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:53 PM

فايز المالكي يحصل على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني

لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري

A A A
زيد الخمشي - الرياض
8
6,420

حصل الفنان فايز المالكي على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي أعلنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط حضور جمع غفير من القيادات، والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية، وكذلك عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة,

ويأتي حصول المالكي على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المالكي شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة العمل الإنساني والخيري، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى حصوله على عدة جوائز مميزة.

وبهذه المناسبة تلقى "المالكي" عددًا من التهاني والتبريكات من عدة جهات وأفراد بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المميزة التي تضاف إلى سجل إنجازاته من الجوائز والتكريمات العديدة.

يذكر أن جائزة مكة للتميز، تعد إحدى أبرز الجوائز التي تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية، أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بجانب تشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء، والجودة، وتنمية، وتطوير الموارد البشرية في المنطقة. وقد حصل على الجائزة منذ انطلاقتها ما يزيد عن 108 جهات حكومية وأهلية وفرد.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة