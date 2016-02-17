فايز المالكي يحصل على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني

لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري

حصل الفنان فايز المالكي على جائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والتي أعلنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط حضور جمع غفير من القيادات، والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية، وكذلك عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة,



ويأتي حصول المالكي على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المالكي شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة العمل الإنساني والخيري، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي، الأمر الذي أدى إلى حصوله على عدة جوائز مميزة.



وبهذه المناسبة تلقى "المالكي" عددًا من التهاني والتبريكات من عدة جهات وأفراد بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المميزة التي تضاف إلى سجل إنجازاته من الجوائز والتكريمات العديدة.



يذكر أن جائزة مكة للتميز، تعد إحدى أبرز الجوائز التي تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية، أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، بجانب تشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء، والجودة، وتنمية، وتطوير الموارد البشرية في المنطقة. وقد حصل على الجائزة منذ انطلاقتها ما يزيد عن 108 جهات حكومية وأهلية وفرد.