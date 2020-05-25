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الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا

أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.

من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.

وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.

يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا
سبق

أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.

من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.

وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.

يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:48 PM

الأخضر الشاب يُنهي تحضيراته لملاقاة فرنسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا حصتهم التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا غدًا السبت ضمن مشاركته في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجرت الحصة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركزت على مران للكرات الثابتة في الشقين الدفاعي والهجومي.

من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) -ممثلاً بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال- مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبَي السعودية وفرنسا.

وناقش الاجتماع الذي مثل الأخضر خلاله مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنية فيصل المرشدي، وطبيب المنتخب د. معاذ العمار، والإداري ماجد الدوسري، المواضيع اللوجستية والفنية والتحكيمية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى اعتماد طقم الأخضر لمواجهة الغد.

يُذكر أن المنتخب السعودي الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات (بنما، ومالي، وفرنسا).

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