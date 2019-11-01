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حادث يخلع ركبتي مصابين بعسير وتدخل نوعي بالمنظار يزرع أربطتهما

عبر عمليتين ناجحتين نفذهما فريق طبى متخصص في مستشفى أحد رفيدة

أجرى فريق طبي متخصص بوحدة الإصابات الرياضية بمنطقة عسير ، عمليتين نوعيتين بمستشفى أحد رفيدة العام؛ لزراعة كل من الرباط الصليبي الخلفي والرباط الجانبي الأنسي والرباط الصليبي الأمامي، بواسطة منظار الركبة في عملية واحدة لمريضين تعرضا لحادث مروري أدى إلى خلع بالركبة لكل منهما نتج عنه تهتك بأربطة الركبة.

وبينت صحة عسير أن العمليتين تم إجراؤهما من قبل فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام واستشاري الإصابات الرياضية الدكتور فايع عسيري، وبمشاركة كل من الدكتور عبدالله الفيفي، والطبيبين المقيمين الدكتور عبدالله القحطاني والدكتور علي الشريف، ونخبة من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث وفرت صحة عسير جميع الإمكانات اللازمة والحديثة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والهامة.

وقدم "عسيري" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، ومدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بالمنطقة، وعمل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في منطقة عسير.

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حادث يخلع ركبتي مصابين بعسير وتدخل نوعي بالمنظار يزرع أربطتهما
سبق

أجرى فريق طبي متخصص بوحدة الإصابات الرياضية بمنطقة عسير ، عمليتين نوعيتين بمستشفى أحد رفيدة العام؛ لزراعة كل من الرباط الصليبي الخلفي والرباط الجانبي الأنسي والرباط الصليبي الأمامي، بواسطة منظار الركبة في عملية واحدة لمريضين تعرضا لحادث مروري أدى إلى خلع بالركبة لكل منهما نتج عنه تهتك بأربطة الركبة.

وبينت صحة عسير أن العمليتين تم إجراؤهما من قبل فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام واستشاري الإصابات الرياضية الدكتور فايع عسيري، وبمشاركة كل من الدكتور عبدالله الفيفي، والطبيبين المقيمين الدكتور عبدالله القحطاني والدكتور علي الشريف، ونخبة من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث وفرت صحة عسير جميع الإمكانات اللازمة والحديثة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والهامة.

وقدم "عسيري" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، ومدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بالمنطقة، وعمل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في منطقة عسير.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
07:17 PM

حادث يخلع ركبتي مصابين بعسير وتدخل نوعي بالمنظار يزرع أربطتهما

عبر عمليتين ناجحتين نفذهما فريق طبى متخصص في مستشفى أحد رفيدة

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بندر آل عوض - عسير
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أجرى فريق طبي متخصص بوحدة الإصابات الرياضية بمنطقة عسير ، عمليتين نوعيتين بمستشفى أحد رفيدة العام؛ لزراعة كل من الرباط الصليبي الخلفي والرباط الجانبي الأنسي والرباط الصليبي الأمامي، بواسطة منظار الركبة في عملية واحدة لمريضين تعرضا لحادث مروري أدى إلى خلع بالركبة لكل منهما نتج عنه تهتك بأربطة الركبة.

وبينت صحة عسير أن العمليتين تم إجراؤهما من قبل فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام واستشاري الإصابات الرياضية الدكتور فايع عسيري، وبمشاركة كل من الدكتور عبدالله الفيفي، والطبيبين المقيمين الدكتور عبدالله القحطاني والدكتور علي الشريف، ونخبة من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث وفرت صحة عسير جميع الإمكانات اللازمة والحديثة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والهامة.

وقدم "عسيري" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، ومدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري؛ على الدعم اللامحدود الذي تحظى به وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بالمنطقة، وعمل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في منطقة عسير.

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