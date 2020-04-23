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فلسطين: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 480 حالة

زيادة المتعافين إلى 92 بعد شفاء 5 حالات جديدة

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى 480 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي في مدينة رام الله: شهدت الساعات الأخيرة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وشرق القدس، بينهم ممرضون.

وأضافت وفق وكالة "وفا": تم تسجيل خمس حالات تعافي لمرضى بالفيروس؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 92 حالة؛ فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب له أمس، استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر "عباس" أنه سيتم الاستمرار في إجراءات إغلاق المساجد والكنائس؛ داعيًا المواطنين الفلسطينيين إلى الاستمرار في التزام منازلهم مراعاة لأولوية الصحة العامة.

وكان "عباس" قد أعلن حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ الخامس من مارس الماضي فور الإعلان عن أول إصابات بالفيروس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 480 حالة
سبق

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى 480 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي في مدينة رام الله: شهدت الساعات الأخيرة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وشرق القدس، بينهم ممرضون.

وأضافت وفق وكالة "وفا": تم تسجيل خمس حالات تعافي لمرضى بالفيروس؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 92 حالة؛ فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب له أمس، استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر "عباس" أنه سيتم الاستمرار في إجراءات إغلاق المساجد والكنائس؛ داعيًا المواطنين الفلسطينيين إلى الاستمرار في التزام منازلهم مراعاة لأولوية الصحة العامة.

وكان "عباس" قد أعلن حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ الخامس من مارس الماضي فور الإعلان عن أول إصابات بالفيروس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:50 PM

فلسطين: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 480 حالة

زيادة المتعافين إلى 92 بعد شفاء 5 حالات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى 480 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي في مدينة رام الله: شهدت الساعات الأخيرة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وشرق القدس، بينهم ممرضون.

وأضافت وفق وكالة "وفا": تم تسجيل خمس حالات تعافي لمرضى بالفيروس؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 92 حالة؛ فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب له أمس، استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وذكر "عباس" أنه سيتم الاستمرار في إجراءات إغلاق المساجد والكنائس؛ داعيًا المواطنين الفلسطينيين إلى الاستمرار في التزام منازلهم مراعاة لأولوية الصحة العامة.

وكان "عباس" قد أعلن حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ الخامس من مارس الماضي فور الإعلان عن أول إصابات بالفيروس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

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