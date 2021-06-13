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"الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات

تهدف لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها

انطلقت، يوم أمس الجمعة، دراسة استطلاعية وطنية، تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدراسة مدى استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات في المملكة العربية السعودية خلال فترة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى استهلاك الفرد للمعقمات والكمامات الطبية للوقاية، ومدى توفر وجودة هذه المنتجات خلال فترة الجائحة.

وتستهدف الدراسة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، ومن المقرر تجميع المشاركات على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشاريع بحثية تقوم بها الهيئة؛ لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات
سبق

انطلقت، يوم أمس الجمعة، دراسة استطلاعية وطنية، تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدراسة مدى استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات في المملكة العربية السعودية خلال فترة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى استهلاك الفرد للمعقمات والكمامات الطبية للوقاية، ومدى توفر وجودة هذه المنتجات خلال فترة الجائحة.

وتستهدف الدراسة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، ومن المقرر تجميع المشاركات على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشاريع بحثية تقوم بها الهيئة؛ لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:22 PM

"الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات

تهدف لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، يوم أمس الجمعة، دراسة استطلاعية وطنية، تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدراسة مدى استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات في المملكة العربية السعودية خلال فترة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى استهلاك الفرد للمعقمات والكمامات الطبية للوقاية، ومدى توفر وجودة هذه المنتجات خلال فترة الجائحة.

وتستهدف الدراسة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، ومن المقرر تجميع المشاركات على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشاريع بحثية تقوم بها الهيئة؛ لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها.

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