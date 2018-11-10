أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-10 أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 12:37 PM

مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم بدأت الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى المساء في العاصمة المقدّسة





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أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.