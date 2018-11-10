النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم

بدأت الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى المساء في العاصمة المقدّسة

أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم
سبق

أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:37 PM

مجدّداً .. تنبيهان متقدمان لـ "مكة والشرقية": هذه الحالة تتواصل لمساء اليوم

بدأت الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى المساء في العاصمة المقدّسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
11,009

أصدرت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتَي مكة المكرّمة والشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول بدأت الساعة الـ 12 ظهراً في المنطقة الشرقة وتتواصل حتى الساعة الواحدة ليلاً من يوم غد الأحد، فيما تبدأ الساعة الثانية عشرة في مكة المكرّمة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,079
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة