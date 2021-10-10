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كسر رقم "راموس".. "رونالدو" يصل إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال

بعد مشاركته أمس السبت في مباراة منتخب بلاده الودّيّة أمام قطر؛ واصل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية نظيفة، لكن الرقم الأبرز كان وصوله إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال.

وتجاوز "الدون" رقم الإسباني سيرجيو راموس وأصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات مع منتخب بلاده. وبدأت مسيرة رونالدو الدولية مع المنتخب البرتغالي في مواجهة كازاخستان يوم 20 أغسطس 2003، وخاض الدون حتى الآن 181 مباراة دولية سجل خلالهم 112 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، وفاز مع البرتغال بلقبَيْ يورو 2016 ودوري الأمم موسم 2018-2019. ويعتبر نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعب في العالم تسجيلًا للأهداف على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده، وهو خامس أكثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده الآن بعد كلٍّ من: سوه تشين أن مع ماليزيا "219 مباراة"، بدر المطوع مع الكويت "186 لقاء"، أحمد حسن مع مصر "184 لقاء"، وأحمد مبارك مع عمان "182 لقاء".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كسر رقم "راموس".. "رونالدو" يصل إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال
سبق

بعد مشاركته أمس السبت في مباراة منتخب بلاده الودّيّة أمام قطر؛ واصل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية نظيفة، لكن الرقم الأبرز كان وصوله إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال.

وتجاوز "الدون" رقم الإسباني سيرجيو راموس وأصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات مع منتخب بلاده. وبدأت مسيرة رونالدو الدولية مع المنتخب البرتغالي في مواجهة كازاخستان يوم 20 أغسطس 2003، وخاض الدون حتى الآن 181 مباراة دولية سجل خلالهم 112 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، وفاز مع البرتغال بلقبَيْ يورو 2016 ودوري الأمم موسم 2018-2019. ويعتبر نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعب في العالم تسجيلًا للأهداف على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده، وهو خامس أكثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده الآن بعد كلٍّ من: سوه تشين أن مع ماليزيا "219 مباراة"، بدر المطوع مع الكويت "186 لقاء"، أحمد حسن مع مصر "184 لقاء"، وأحمد مبارك مع عمان "182 لقاء".

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
05:06 PM

كسر رقم "راموس".. "رونالدو" يصل إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مشاركته أمس السبت في مباراة منتخب بلاده الودّيّة أمام قطر؛ واصل نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية نظيفة، لكن الرقم الأبرز كان وصوله إلى 181 لقاء دوليًّا مع البرتغال.

وتجاوز "الدون" رقم الإسباني سيرجيو راموس وأصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات مع منتخب بلاده. وبدأت مسيرة رونالدو الدولية مع المنتخب البرتغالي في مواجهة كازاخستان يوم 20 أغسطس 2003، وخاض الدون حتى الآن 181 مباراة دولية سجل خلالهم 112 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، وفاز مع البرتغال بلقبَيْ يورو 2016 ودوري الأمم موسم 2018-2019. ويعتبر نجم مانشستر يونايتد أكثر لاعب في العالم تسجيلًا للأهداف على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده، وهو خامس أكثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده الآن بعد كلٍّ من: سوه تشين أن مع ماليزيا "219 مباراة"، بدر المطوع مع الكويت "186 لقاء"، أحمد حسن مع مصر "184 لقاء"، وأحمد مبارك مع عمان "182 لقاء".

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