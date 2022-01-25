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السفر عبر الزمن.. ينقل زوار "بوليفارد رياض سيتي" للوراء آلاف السنين

تجربة التعمق في دهاليز التاريخ.. والسير في الأدغال مع الديناصورات

يعزز موسم الرياض عبر فعالياته خيال الزوار، ويقدم لهم تجربة السفر عبر الزمن في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية؛ حيث تتاح لهم تجربة التعمق في دهاليز عوالم أزمنة ما قبل التاريخ بآلاف السنين، والسير في الأدغال مع الديناصورات.

وخلال هذه الفعالية يعيش الزوار أحداثًا تنقلهم عبر رحلات تتسع الواحدة منها لنحو 35 زائرًا في الساعة نحو السهول والهضاب التي ترعى فيها الديناصورات؛ للاستمتاع بالعبور بين أنواعها الضخمة والمختلفة.

وترتبط تجربة رحلة السفر عبر الزمن بالتغذية السينمائية التي طالما حملت الجمهور عبر الشاشة إلى عوالم الرعب والتجارب المشوقة، لكنها هذه المرة تحضر عبر عالم الديناصورات لتشكل تجربة مثيرة توظف أحدث التقنيات؛ لأخذهم نحو واقع يحاكي تلك الأزمنة بدقة فائقة، كما تتيح التجربة لهم لأول مرة رؤية مراحل نمو الديناصورات من الصغر حتى تصبح كائنات ضخمة تحبس الأنفاس بعظمتها.

‏ولا تكتفي التجربة بالجوانب البصرية والشعورية، بل تقدم للزوار جوانب معلوماتية تعرفهم بطريقة وأسلوب عيشها في الغابات والصحاري التي كانت تعيش فيها، كما تطلعهم على أحدث ما توصلت له النظريات العلمية عن أنواعها، من خلال مختبرات يشرف عليها مختصون في المجال.

ويجيب المختصون في عالم الديناصورات طيلة الرحلة عن الأسئلة التي يطرحها الزوار خلال رحلتهم الاستكشافية، كما يشاركونهم بأسلوب مبسط معلومات تنمي اهتمامهم بالمجال وتعزز من قدراتهم الذهنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفر عبر الزمن.. ينقل زوار "بوليفارد رياض سيتي" للوراء آلاف السنين
سبق

يعزز موسم الرياض عبر فعالياته خيال الزوار، ويقدم لهم تجربة السفر عبر الزمن في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية؛ حيث تتاح لهم تجربة التعمق في دهاليز عوالم أزمنة ما قبل التاريخ بآلاف السنين، والسير في الأدغال مع الديناصورات.

وخلال هذه الفعالية يعيش الزوار أحداثًا تنقلهم عبر رحلات تتسع الواحدة منها لنحو 35 زائرًا في الساعة نحو السهول والهضاب التي ترعى فيها الديناصورات؛ للاستمتاع بالعبور بين أنواعها الضخمة والمختلفة.

وترتبط تجربة رحلة السفر عبر الزمن بالتغذية السينمائية التي طالما حملت الجمهور عبر الشاشة إلى عوالم الرعب والتجارب المشوقة، لكنها هذه المرة تحضر عبر عالم الديناصورات لتشكل تجربة مثيرة توظف أحدث التقنيات؛ لأخذهم نحو واقع يحاكي تلك الأزمنة بدقة فائقة، كما تتيح التجربة لهم لأول مرة رؤية مراحل نمو الديناصورات من الصغر حتى تصبح كائنات ضخمة تحبس الأنفاس بعظمتها.

‏ولا تكتفي التجربة بالجوانب البصرية والشعورية، بل تقدم للزوار جوانب معلوماتية تعرفهم بطريقة وأسلوب عيشها في الغابات والصحاري التي كانت تعيش فيها، كما تطلعهم على أحدث ما توصلت له النظريات العلمية عن أنواعها، من خلال مختبرات يشرف عليها مختصون في المجال.

ويجيب المختصون في عالم الديناصورات طيلة الرحلة عن الأسئلة التي يطرحها الزوار خلال رحلتهم الاستكشافية، كما يشاركونهم بأسلوب مبسط معلومات تنمي اهتمامهم بالمجال وتعزز من قدراتهم الذهنية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:40 PM

السفر عبر الزمن.. ينقل زوار "بوليفارد رياض سيتي" للوراء آلاف السنين

تجربة التعمق في دهاليز التاريخ.. والسير في الأدغال مع الديناصورات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعزز موسم الرياض عبر فعالياته خيال الزوار، ويقدم لهم تجربة السفر عبر الزمن في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية؛ حيث تتاح لهم تجربة التعمق في دهاليز عوالم أزمنة ما قبل التاريخ بآلاف السنين، والسير في الأدغال مع الديناصورات.

وخلال هذه الفعالية يعيش الزوار أحداثًا تنقلهم عبر رحلات تتسع الواحدة منها لنحو 35 زائرًا في الساعة نحو السهول والهضاب التي ترعى فيها الديناصورات؛ للاستمتاع بالعبور بين أنواعها الضخمة والمختلفة.

وترتبط تجربة رحلة السفر عبر الزمن بالتغذية السينمائية التي طالما حملت الجمهور عبر الشاشة إلى عوالم الرعب والتجارب المشوقة، لكنها هذه المرة تحضر عبر عالم الديناصورات لتشكل تجربة مثيرة توظف أحدث التقنيات؛ لأخذهم نحو واقع يحاكي تلك الأزمنة بدقة فائقة، كما تتيح التجربة لهم لأول مرة رؤية مراحل نمو الديناصورات من الصغر حتى تصبح كائنات ضخمة تحبس الأنفاس بعظمتها.

‏ولا تكتفي التجربة بالجوانب البصرية والشعورية، بل تقدم للزوار جوانب معلوماتية تعرفهم بطريقة وأسلوب عيشها في الغابات والصحاري التي كانت تعيش فيها، كما تطلعهم على أحدث ما توصلت له النظريات العلمية عن أنواعها، من خلال مختبرات يشرف عليها مختصون في المجال.

ويجيب المختصون في عالم الديناصورات طيلة الرحلة عن الأسئلة التي يطرحها الزوار خلال رحلتهم الاستكشافية، كما يشاركونهم بأسلوب مبسط معلومات تنمي اهتمامهم بالمجال وتعزز من قدراتهم الذهنية.

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