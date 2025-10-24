شاهد.. تسارع وتيرة أعمال ازدواجية طريق بيشة - العلايا

عدسة "سبق" ترصد أعمال المشروع

تتسارع وتيرة العمل في مشروع ازدواجية طريق "بيشة" "سبت العلايا"، حيث تستعجل وزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع في إنجاز المسافة بين محافظتي "بلقرن" و"بيشة" التي تبلغ حوالي 100 كم، من أجل انسيابية الحركة المرورية خلال الذهاب والإياب بين المحافظتين.

ويحظى الطريق بكثافة مرورية، كما أنه شهد سابقاً حوادث مرورية عديدة استدعت أن تقوم الجهات المعنية بإعلان مشروع ازدواجية الطريق بتكلفة إجمالية 270 مليون ريال، وعلى ثلاث مراحل.

ورصدت عدسة "سبق" أعمال الشركة المنفذة للمشروع، حيث لوحظت المعدات والآليات تعمل وعلى مدار الساعة لإنجاز المشروع.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي لـ"سبق" في وقت سابق: إن "المعلومات إيجابية بخصوص مشروع ازدواجية طريق بيشة- سبت العلايا، وهو حالياً في المرحلة الأخيرة للترسية، بعد استكمال كافة الإجراءات حسب الأنظمة لترسية مشاريع البنية التحتية".

وأضاف أن المشروع مكوّن من ثلاث مراحل، تم الرفع بها من قبل وزارة النقل للترسية على المقاولين"، مشيراً إلى أن تكلفة كافة مراحل المشروع 270 مليون ريال.

وكان أهالي محافظتيْ "بيشة" و"بلقرن" طالبوا مرات عدة وزارة النقل بازدواجية الطريق الواصل بين "بيشة وسبت العلايا"؛ للحد من تزايد الحوادث المرورية، وخصوصاً أن الطريق يُعد حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.