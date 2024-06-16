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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

شددت على قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط ومنطقة عسير، من خلال طائرات من دون طيار (مفخخة)، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها.

وفي التفاصيل، أكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارًا من قِبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداءً سافرًا على المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية
سبق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط ومنطقة عسير، من خلال طائرات من دون طيار (مفخخة)، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها.

وفي التفاصيل، أكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارًا من قِبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداءً سافرًا على المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:27 AM

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

شددت على قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط ومنطقة عسير، من خلال طائرات من دون طيار (مفخخة)، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها.

وفي التفاصيل، أكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارًا من قِبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداءً سافرًا على المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

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