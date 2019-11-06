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تركيا تعلن اعتقال زوجة "البغدادي"

بعد أيام من اعتقال شقيقته وزوجها

أعلنت تركيا، اليوم (الأربعاء)؛ القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أيام من اعتقال شقيقته وزوجها.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس التركي رجب أردوغان، قوله في خطاب في جامعة أنقرة: "الولايات المتحدة ذكرت أن البغدادي قتل نفسه في نفق، لقد بدؤوا حملة دعاية بشأن هذا، لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته، ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم، أيضًا اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

تركيا زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا تعلن اعتقال زوجة "البغدادي"
سبق

أعلنت تركيا، اليوم (الأربعاء)؛ القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أيام من اعتقال شقيقته وزوجها.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس التركي رجب أردوغان، قوله في خطاب في جامعة أنقرة: "الولايات المتحدة ذكرت أن البغدادي قتل نفسه في نفق، لقد بدؤوا حملة دعاية بشأن هذا، لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته، ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم، أيضًا اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:01 PM

تركيا تعلن اعتقال زوجة "البغدادي"

بعد أيام من اعتقال شقيقته وزوجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا، اليوم (الأربعاء)؛ القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بعد أيام من اعتقال شقيقته وزوجها.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس التركي رجب أردوغان، قوله في خطاب في جامعة أنقرة: "الولايات المتحدة ذكرت أن البغدادي قتل نفسه في نفق، لقد بدؤوا حملة دعاية بشأن هذا، لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته، ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم، أيضًا اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

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