أطلقت هيئة التراث بالتعاون مع منصة "مهارات Google" مشروع برنامج تدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين" عن بعد والموجهة للحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة، حيث يقدم المشروع محتوى تدريبياً للحرفيين عبر الإنترنت وتسويق أعمالهم رقمياً. ويهدف برنامج التسويق الرقمي المخصص للحرف اليدوية إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية والحرفية، خاصة في ظل جائحة كورونا COVID-19 التي حالت دون إقامة المهرجانات والمعارض والمناسبات الشعبية، التي تمثل منصة لتقديم الأعمال الحرفية، وتسويقها، وتوفير قنوات بيع مضمونه لمنتوجاتها، إضافة إلى لتعليم أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وأساسياتها وكيفية تسويق مخرجها النهائي، وإبراز نقاط قوته التسويقية على يد نخبة من المدربين الحرفيين. يذكر أن البرنامج التسويقي الذي يمتد لستة أشهر يقدم مجاناً من قبل هيئة التراث ومنصة "مهارات Google"، ويستهدف 2000 حرفي وحرفية، ويتضمن دورات مهارية عن العمل الحرفي وتقنياته وأدواته نظرياً وعملياً، والتعريف بالحرف اليدوية والحرفيين، والمحتوى الفني والمهاري للحرفة، والتسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، ويشتمل على عدة مراحل، بداية بتصميم البرامج ثم الإعلان للاشتراك والتسجيل، والتدريب ومتابعة المخرجات النهائية له؛ ضمن خطة هيئة التراث للنهوض بالقطاع التراثي والعمل الحرفي، ودعم العاملين فيه وتشجيعهم، وتوفير المساحة لتطويره والاستثمار فيه. واختيرت منصة "مهارات من Google" لتقديم البرامج لعدة اعتبارات، أهمها دعمها اللغة العربية، وسهولة استخدام المنصة للجميع. وأطلقت شركة Google تلك المبادرة دعماً للمتحدثين باللغة العربية، وتحديداً النساء والشباب منهم، للتقدم في حياتهم المهنية ومساعدتهم في تنمية أعمالهم. كما توفر منصتها "مهارات" دورات تدريب ذاتية للمهارات الرقمية للجميع من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وللشركات أيضاً، بالإضافة لاحتواء المنصة على أكثر من 100 درس يتناول 26 موضوعاً مختلفاً عن التسويق الرقمي من ضمنه التسويق عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والتجارة الإلكترونية.

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-06 أطلقت هيئة التراث بالتعاون مع منصة "مهارات Google" مشروع برنامج تدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين" عن بعد والموجهة للحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة، حيث يقدم المشروع محتوى تدريبياً للحرفيين عبر الإنترنت وتسويق أعمالهم رقمياً.

ويهدف برنامج التسويق الرقمي المخصص للحرف اليدوية إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية والحرفية، خاصة في ظل جائحة كورونا COVID-19 التي حالت دون إقامة المهرجانات والمعارض والمناسبات الشعبية، التي تمثل منصة لتقديم الأعمال الحرفية، وتسويقها، وتوفير قنوات بيع مضمونه لمنتوجاتها، إضافة إلى لتعليم أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وأساسياتها وكيفية تسويق مخرجها النهائي، وإبراز نقاط قوته التسويقية على يد نخبة من المدربين الحرفيين.

يذكر أن البرنامج التسويقي الذي يمتد لستة أشهر يقدم مجاناً من قبل هيئة التراث ومنصة "مهارات Google"، ويستهدف 2000 حرفي وحرفية، ويتضمن دورات مهارية عن العمل الحرفي وتقنياته وأدواته نظرياً وعملياً، والتعريف بالحرف اليدوية والحرفيين، والمحتوى الفني والمهاري للحرفة، والتسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، ويشتمل على عدة مراحل، بداية بتصميم البرامج ثم الإعلان للاشتراك والتسجيل، والتدريب ومتابعة المخرجات النهائية له؛ ضمن خطة هيئة التراث للنهوض بالقطاع التراثي والعمل الحرفي، ودعم العاملين فيه وتشجيعهم، وتوفير المساحة لتطويره والاستثمار فيه.

واختيرت منصة "مهارات من Google" لتقديم البرامج لعدة اعتبارات، أهمها دعمها اللغة العربية، وسهولة استخدام المنصة للجميع.

وأطلقت شركة Google تلك المبادرة دعماً للمتحدثين باللغة العربية، وتحديداً النساء والشباب منهم، للتقدم في حياتهم المهنية ومساعدتهم في تنمية أعمالهم. كما توفر منصتها "مهارات" دورات تدريب ذاتية للمهارات الرقمية للجميع من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وللشركات أيضاً، بالإضافة لاحتواء المنصة على أكثر من 100 درس يتناول 26 موضوعاً مختلفاً عن التسويق الرقمي من ضمنه التسويق عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والتجارة الإلكترونية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:06 PM

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات يهدف إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية





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أطلقت هيئة التراث بالتعاون مع منصة "مهارات Google" مشروع برنامج تدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين" عن بعد والموجهة للحرفيين والحرفيات في مناطق المملكة، حيث يقدم المشروع محتوى تدريبياً للحرفيين عبر الإنترنت وتسويق أعمالهم رقمياً.

ويهدف برنامج التسويق الرقمي المخصص للحرف اليدوية إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتجات الصناعات التقليدية والحرفية، خاصة في ظل جائحة كورونا COVID-19 التي حالت دون إقامة المهرجانات والمعارض والمناسبات الشعبية، التي تمثل منصة لتقديم الأعمال الحرفية، وتسويقها، وتوفير قنوات بيع مضمونه لمنتوجاتها، إضافة إلى لتعليم أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وأساسياتها وكيفية تسويق مخرجها النهائي، وإبراز نقاط قوته التسويقية على يد نخبة من المدربين الحرفيين.

يذكر أن البرنامج التسويقي الذي يمتد لستة أشهر يقدم مجاناً من قبل هيئة التراث ومنصة "مهارات Google"، ويستهدف 2000 حرفي وحرفية، ويتضمن دورات مهارية عن العمل الحرفي وتقنياته وأدواته نظرياً وعملياً، والتعريف بالحرف اليدوية والحرفيين، والمحتوى الفني والمهاري للحرفة، والتسويق الرقمي للمنتجات الحرفية، ويشتمل على عدة مراحل، بداية بتصميم البرامج ثم الإعلان للاشتراك والتسجيل، والتدريب ومتابعة المخرجات النهائية له؛ ضمن خطة هيئة التراث للنهوض بالقطاع التراثي والعمل الحرفي، ودعم العاملين فيه وتشجيعهم، وتوفير المساحة لتطويره والاستثمار فيه.

واختيرت منصة "مهارات من Google" لتقديم البرامج لعدة اعتبارات، أهمها دعمها اللغة العربية، وسهولة استخدام المنصة للجميع.

وأطلقت شركة Google تلك المبادرة دعماً للمتحدثين باللغة العربية، وتحديداً النساء والشباب منهم، للتقدم في حياتهم المهنية ومساعدتهم في تنمية أعمالهم. كما توفر منصتها "مهارات" دورات تدريب ذاتية للمهارات الرقمية للجميع من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وللشركات أيضاً، بالإضافة لاحتواء المنصة على أكثر من 100 درس يتناول 26 موضوعاً مختلفاً عن التسويق الرقمي من ضمنه التسويق عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والفيديو والتجارة الإلكترونية.