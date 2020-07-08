استعداداً للحج.. "البيئة": 7 فرق بيطرية وميدانية بمنافذ مكة

للتأكد من سلامة المواشي ودخولها.. في ظل جائحة كورونا

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام ١٤٤١ هجرية، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل في منافذ العاصمة المقدّسة بدءاً من يوم ٢٠ ذي القعدة الحالي حتى انتهاء موسم الحج؛ وذلك للحد من دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة ممثلةً في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة، لموسم الحج، حيث تضمّنت الخطة توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهرياً ومخبرياً، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضاً؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.

وتم إعداد خطة لفرق الحج البيطرية لعام ١٤٤١ هجرية، حيت تضم تجهيز فرق في منافذ العاصمة المقدسة (الكعكية، النوّارية، البهيتة)، إضافة إلى أربع فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرّمة.

وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدّسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

وأقامت البيئة ورشة عمل افتراضية للعاملين بالفرق البيطرية في مقر فرع الوزارة بالمنطقة؛ لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل.

وتمّت مناقشة مهام فرق المنافذ ومواقع الفرق البيطرية ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة كإدارة الخدمات المشتركة، فهناك إجراءات إدارية تتعلق بتقليل عدد الموظفين، ووضع نظام للمناوبات، إضافة إلى نشر الوعي وإصدار بروشورات توعوية، وبيان الإجراءات في حالة اكتشاف حالة في أحد المواقع وإجراءات التطهير والتعقيم والإجراءات الوقائية العامة عند استخدام المركبات الميدانية وتحويل الاجتماعات إلى افتراضية؛ فقامت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعملت على الأخذ بالإجراءات الاحترازية في مواقعها ومبانيها وهي إجراءات تستند إلى الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى.

وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، قد افتتح اليوم، ورشة عمل افتراضية في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام ٢٠٢٠م، التي شارك فيها المشاركون في فرق الحج البيطرية بحضور نائبه الدكتور غالب الصاعدي، ومدير إدارة الزراعة المهندس غانم آل مهمل، ومدير إدارة الخدمات المشتركة سحيم العلياني، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع الخيبري، ومدير المحاجر بالفرع فؤاد أحمد الغامدي.