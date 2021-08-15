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الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة

493 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 431 ألفاً و225 شخصاً

سجّلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و192 ألفاً و576 شخصاً.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفاً و225 شخصاً.

وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و376 ألفاً و15 حالة.

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الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة
سبق

سجّلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و192 ألفاً و576 شخصاً.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفاً و225 شخصاً.

وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و376 ألفاً و15 حالة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
09:06 AM

الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة

493 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 431 ألفاً و225 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و192 ألفاً و576 شخصاً.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفاً و225 شخصاً.

وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و376 ألفاً و15 حالة.

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