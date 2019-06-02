صحة نجران لـ"سبق": انقطاع الكهرباء لم يؤثر على خدمة المرضى

قالت: جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية والمصممة للأقسام الحساسة عملت

أعلنت الشؤون الصحية في منطقة نجران، أن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ حيث تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية والمصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".

وقالت صحة نجران في تصريح لـ"سبق" بأن أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة استقبلت يوم أمس 1718 مراجعًا، قدمت لهم الخدمات العلاجية وذكرت أن عدد المرضى المنومين في المستشفيات يوم أمس 516 مريضًا؛ حيث يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مبينة إجراء عدد 16 عملية جراحية ناجحة، فيما بلغ عدد حالات الولادة 22 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان لـ"سبق"، استعداد صحة نجران للإخلاء والنقل الإسعافي للحالات الحرجة التي تستوجب النقل خارج المنطقة بالتنسيق مع غرفة العمليات الوطنية لإدارة الأزمات بوزارة الصحة.