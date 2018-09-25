عرض فيلم "جيل الرؤية" عبر صالات السينما السعودية والقنوات الفضائية

الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية يشكر الرئيس العام لشؤون الحرمين

عرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلةً في وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية- فيلم "جيل الرؤية" في عدد من صالات السينما في المملكة العربية السعودية والقنوات الفضائية؛ تزامنًا مع اليوم الوطني (91).

وقال الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي: الفيلم سيُعرض على مدار ثلاثة أيام، في صالات السينما في مدينة الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى القنوات الفضائية.

وأضاف: فكرة الفيلم مستلهمة من رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ إذ يعبّر عن تعاقب أبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن، وإشارة لجيل الرؤية القادم في بناء هذا الوطن العظيم.

وتقدم "المسعودي" بالشكر للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه غير المحدود لكل الأعمال الإعلامية بالرئاسة؛ مؤكدًا أنه حريص على إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال استثمار وسائل الاتصال بشكل فاعل ومؤثر.