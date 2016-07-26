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مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

تأخر عدة مناطق في تقديم المرشحين

أرجأ الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة، اليوم (الأحد)، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي، الذي يشهد اضطرابات كبيرة.

وأوضح عضو في اللجنة الانتخابية، أنه على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية، التي يتعين عليها التصويت.

من ناحيته، بين المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو، أن الانتخابات تأجلت، لكن العملية ستستمر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي
سبق

أرجأ الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة، اليوم (الأحد)، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي، الذي يشهد اضطرابات كبيرة.

وأوضح عضو في اللجنة الانتخابية، أنه على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية، التي يتعين عليها التصويت.

من ناحيته، بين المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو، أن الانتخابات تأجلت، لكن العملية ستستمر.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:35 PM

مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

تأخر عدة مناطق في تقديم المرشحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأ الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقرّرة، اليوم (الأحد)، والتي تأجلت طويلاً في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي، الذي يشهد اضطرابات كبيرة.

وأوضح عضو في اللجنة الانتخابية، أنه على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن التأخير مردّه عدم تمكّن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية، التي يتعين عليها التصويت.

من ناحيته، بين المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو، أن الانتخابات تأجلت، لكن العملية ستستمر.

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