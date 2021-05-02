النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع 3 اتفاقيات لـ"قلب المدينة" مع عددٍ من الجهات لدعم وتأهيل المرضى

تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

وقّع الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة وعدد من الجهات؛ لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج من الكبار والأطفال.

وتأتي هذه الاتفاقيات تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

التجمع الصحي المدينة المنورة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع 3 اتفاقيات لـ"قلب المدينة" مع عددٍ من الجهات لدعم وتأهيل المرضى
سبق

وقّع الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة وعدد من الجهات؛ لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج من الكبار والأطفال.

وتأتي هذه الاتفاقيات تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:18 AM

توقيع 3 اتفاقيات لـ"قلب المدينة" مع عددٍ من الجهات لدعم وتأهيل المرضى

تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
230

وقّع الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة وعدد من الجهات؛ لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج من الكبار والأطفال.

وتأتي هذه الاتفاقيات تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة