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"تصفية": نتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ

تمثل حقوق المساهمين عن 8 مساهمات في 7 مدن

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أنها تتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن 8 مساهمات في 7 مدن موزّعة في المملكة.

وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة، وتتمثل في مساهمات النهابي، تنفِّذ على 40 عقاراً تعود ملكيتها لصاحب المساهمة (برياض الخبراء)، ومساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة (بضرما)، ومساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالرياض)، ومساهمة شمال شرق جدة تنفّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة (بجدة)، ومساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة (بجدة)، ومساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالمدينة المنورة)، ومساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالخبر)، ومساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالأحساء).

وذكرت "تصفية" أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ، بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها، ما يقارب 200 مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.

لجنة المساهمات العقارية تصفية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية": نتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أنها تتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن 8 مساهمات في 7 مدن موزّعة في المملكة.

وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة، وتتمثل في مساهمات النهابي، تنفِّذ على 40 عقاراً تعود ملكيتها لصاحب المساهمة (برياض الخبراء)، ومساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة (بضرما)، ومساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالرياض)، ومساهمة شمال شرق جدة تنفّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة (بجدة)، ومساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة (بجدة)، ومساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالمدينة المنورة)، ومساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالخبر)، ومساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالأحساء).

وذكرت "تصفية" أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ، بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها، ما يقارب 200 مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:26 PM

"تصفية": نتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ

تمثل حقوق المساهمين عن 8 مساهمات في 7 مدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أنها تتابع إقامة 8 مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن 8 مساهمات في 7 مدن موزّعة في المملكة.

وأوضحت "تصفية" أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة، وتتمثل في مساهمات النهابي، تنفِّذ على 40 عقاراً تعود ملكيتها لصاحب المساهمة (برياض الخبراء)، ومساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة (بضرما)، ومساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالرياض)، ومساهمة شمال شرق جدة تنفّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة (بجدة)، ومساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة (بجدة)، ومساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالمدينة المنورة)، ومساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالخبر)، ومساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالأحساء).

وذكرت "تصفية" أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ، بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها، ما يقارب 200 مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.

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