جمعيتان خيريتان تتهربان من 300 أسرة بـ"ضهيا وشال الليث"

الأهالي طالبوا "العمل والتنمية الاجتماعية" بضرورة حل أزمتهم

تهرّبت جمعيتان خيريتان، تقع إحداهما في محافظة الليث والأخرى بمحافظة أضم؛ عن أداء دورهما تجاه 300 أسرة تستوطن قريتي "ضهيا وشال"، تقعان بين المحافظتين.

وفوجئت الأسر الـ 300 التي ظلت تستفيد من خدمات جمعية البر الخيرية بحقال بمحافظة أضم منذ إنشائها عام 1430، على مدى السنوات الماضية؛ باستبعادها من الجمعية بحجة أن القريتين تتبعان إدارياً لمحافظة الليث.

وأشار أهالي قريتي ضهيا وشال، في شكواهم لـ"سبق"، إلى أن مسؤولي جمعية "بر حقال" وعدوهم بنقل ملفاتهم إلى "بر غميقة" بالليث، بدون تنفيذ ذلك الوعد حتى الآن.

وطالب المتضررون، عبر "سبق"، مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالوقوف على معاناتهم.

من جانبه، قال مدير جمعية حقال بأضم منصور الجميعي: أهالي قرى ضهيا وشال والمريخ يتبعون إدارياً لمركز غميقة التابعة لمحافطة الليث، بينما تتبع جمعية البر الخيرية بمركز حقال لمحافظة أضم.

وأضاف: أهالي تلك القرى كانوا يتبعون جمعية حقال منذ عام 1430 قبل أن يُفتتح جمعية بر في مركز غميقة، وحينما افتتحت جمعية غميقة في عام 1431 تم تحويل ملفاتهم إليها، حيث جاءنا توجيه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في عام 1432 بإبقاء ملفاتهم لفترة معينة نظراً لأن جمعية غميقة كانت حديثة التأسيس.

وأردف: مجلس إدارة جمعية بر حقال قرر مع بداية هذا العام تحويل ملفات سكان قريتي ضهيا وشال إلى جمعية البر بغميقة بحكم تبعيتهم لها، واقتصار نطاق عمل جمعية البر بحقال على أهالي مركز حقال وتوابعه، وخاطبنا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لإبلاغهم بذلك.

من جهته، قال مدير عام جمعية البر بغميقة بالليث: جمعية غميقة تتبعها عدة مراكز، وتم تكليف جمعية حقال بأضم بخدمة قريتى "ضهيا وشال" من خلال فرع المنطقة.

وأضاف: تواصلنا مع الإخوة بجمعية حقال لنقل ملفات أسر القريتين إلى غميقة؛ وقلتُ لهم لا أستطيع قبول الملفات إلا عبر مخاطبة الجهة المشرفة وتكليفنا بذلك.