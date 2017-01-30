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"أمانة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ جولة وتضبط ٥٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية في يومَيْن

جولاتها الرقابية متواصلة في فترات صباحية ومسائية

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومَيْن الماضيَيْن جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في قاعات الأفراح والمجمعات التجارية، مع توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن.

وفي ضوء ذلك أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذا الشأن. مبينًا أنه تمت متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة، ومنح ممثلي الجهات إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قِبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغ ٥٣ مخالفة و١٦٦٧ جولة في يومَين، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية.

وأضاف "الحميدي" بأن الجولات شملت الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها. مشددًا على أهمية تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين من قِبل كل الإدارات المعنية واللجان في البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة؛ وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وعدم التساهل في تطبيقها.

وأكد أن الأمانة من منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة، مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة. لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية، مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والنظافة العامة، ونظافة العاملين.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها واصلت على مدار الفترة الماضية، وتواصل خلال الفترة القادمة، خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية، وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ حملات توعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات، وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

عسير أمانة عسير فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة عسير الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ جولة وتضبط ٥٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية في يومَيْن
سبق

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومَيْن الماضيَيْن جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في قاعات الأفراح والمجمعات التجارية، مع توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن.

وفي ضوء ذلك أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذا الشأن. مبينًا أنه تمت متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة، ومنح ممثلي الجهات إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قِبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغ ٥٣ مخالفة و١٦٦٧ جولة في يومَين، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية.

وأضاف "الحميدي" بأن الجولات شملت الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها. مشددًا على أهمية تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين من قِبل كل الإدارات المعنية واللجان في البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة؛ وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وعدم التساهل في تطبيقها.

وأكد أن الأمانة من منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة، مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة. لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية، مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والنظافة العامة، ونظافة العاملين.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها واصلت على مدار الفترة الماضية، وتواصل خلال الفترة القادمة، خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية، وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ حملات توعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات، وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
08:41 PM

"أمانة عسير" تنفِّذ ١٦٦٧ جولة وتضبط ٥٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية في يومَيْن

جولاتها الرقابية متواصلة في فترات صباحية ومسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومَيْن الماضيَيْن جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في قاعات الأفراح والمجمعات التجارية، مع توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن.

وفي ضوء ذلك أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذا الشأن. مبينًا أنه تمت متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور الرقابة، ومنح ممثلي الجهات إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قِبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغ ٥٣ مخالفة و١٦٦٧ جولة في يومَين، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية.

وأضاف "الحميدي" بأن الجولات شملت الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها. مشددًا على أهمية تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين من قِبل كل الإدارات المعنية واللجان في البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة؛ وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وعدم التساهل في تطبيقها.

وأكد أن الأمانة من منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة، مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة. لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية، مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والنظافة العامة، ونظافة العاملين.

يُذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها واصلت على مدار الفترة الماضية، وتواصل خلال الفترة القادمة، خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية، وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، وتنفيذ حملات توعوية بأهمية الالتزام بتلك الإجراءات، وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

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