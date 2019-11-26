بأمر الملك.. إعفاء الفارس وتعيين آل مقرن أمينًا للرياض
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-11-26
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.
كما صدر أمر ملكي، يقضي بتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:37 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:46 PM
بأمر الملك.. إعفاء الفارس وتعيين آل مقرن أمينًا للرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه.
كما صدر أمر ملكي، يقضي بتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.