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الطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد

بدأ تطبيق خطة رمضان الموسمية وإغلاق ١٠ معامل لمخالفة الاشتراطات الصحية

حددت أمانة محافظة الطائف، عددًا من الاحترازات الوقائية؛ وذلك من خلال تحديد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل البقالات ومراكز التسوق.

حيث قامت "الأمانة" ابتداء من أمس الخميس، بعمل ملصقات على البقالات ومراكز التسوق، تُحدد عدد الموظفين والعملاء الذين يُسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة ومركز تسوق.

وكانت الأمانة قد أغلقت -في وقت سابق- مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة بعد مخالفتها للأنظمة والتعليمات؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

يُذكر أن أمانة الطائف بدأت تطبيق الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك من حيث محلات الرقاق والمعامل المخالفة؛ حيث بدأت بإغلاق أكثر من ١٠ معامل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم المطابقة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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الطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد
سبق

حددت أمانة محافظة الطائف، عددًا من الاحترازات الوقائية؛ وذلك من خلال تحديد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل البقالات ومراكز التسوق.

حيث قامت "الأمانة" ابتداء من أمس الخميس، بعمل ملصقات على البقالات ومراكز التسوق، تُحدد عدد الموظفين والعملاء الذين يُسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة ومركز تسوق.

وكانت الأمانة قد أغلقت -في وقت سابق- مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة بعد مخالفتها للأنظمة والتعليمات؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

يُذكر أن أمانة الطائف بدأت تطبيق الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك من حيث محلات الرقاق والمعامل المخالفة؛ حيث بدأت بإغلاق أكثر من ١٠ معامل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم المطابقة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:50 PM

الطائف.. تحديد عدد العملاء المسموح بتواجدهم بمراكز التسوق في وقت واحد

بدأ تطبيق خطة رمضان الموسمية وإغلاق ١٠ معامل لمخالفة الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حددت أمانة محافظة الطائف، عددًا من الاحترازات الوقائية؛ وذلك من خلال تحديد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل البقالات ومراكز التسوق.

حيث قامت "الأمانة" ابتداء من أمس الخميس، بعمل ملصقات على البقالات ومراكز التسوق، تُحدد عدد الموظفين والعملاء الذين يُسمح بتواجدهم في وقت واحد داخل كل بقالة ومركز تسوق.

وكانت الأمانة قد أغلقت -في وقت سابق- مجموعة من الأنشطة التجارية المختلفة بعد مخالفتها للأنظمة والتعليمات؛ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

يُذكر أن أمانة الطائف بدأت تطبيق الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك من حيث محلات الرقاق والمعامل المخالفة؛ حيث بدأت بإغلاق أكثر من ١٠ معامل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم المطابقة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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