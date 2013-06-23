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تعاون بين "مسك الخيرية" و"سبل" لتأهيل الشباب السعودي مهنيًّا

لتمكينهم من فرص العمل ومتابعة تدريبهم وفق أفضل المعايير العالمية

أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة البريد السعودي "سبل" مذكرة تفاهم بين الطرفين لتبادل الخبرات في توفير البرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد من أبناء الوطن؛ لتمكينهم من فرص العمل المتاحة، ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات المهندس عمر نجّار، فيما وقعها من جانب البريد السعودي المشرف العام لقطاعَيْ رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد محمد الجراد، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين إلى توفير برامج تدريبية للشباب في مؤسسة البريد السعودي سبل، تتراوح مدتها بين شهرين و12 شهرًا، واختيار عدد من الشباب لخوض البرنامج بناءً على معايير القبول المتفق عليها من قبل الطرفين، مع متابعة أداء المتدربين خلال فترة التدريب وبعد تخرجهم لقياس أثر البرنامج.

وتنص الاتفاقية على بحث فرص التعاون المحتملة بشأن المجالات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي "سبل" من خلال العمل على تطوير مشاريع مستقبلية محددة المخرجات، تتمثّل في تطوير الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب على رأس العمل، وتتولى فيها "مسك الخيرية" الإعلان عن البرنامج، وتصفية المرشحين، وتنسيق المقابلات، واختبارات قياس المهارات، وتقييم للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الأخذ بأيدي الشباب، وتشجيعهم على التعلم وتطوير المهارات، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظّمات المحلية والعالمية في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتقنية والعلوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون بين "مسك الخيرية" و"سبل" لتأهيل الشباب السعودي مهنيًّا
سبق

أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة البريد السعودي "سبل" مذكرة تفاهم بين الطرفين لتبادل الخبرات في توفير البرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد من أبناء الوطن؛ لتمكينهم من فرص العمل المتاحة، ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات المهندس عمر نجّار، فيما وقعها من جانب البريد السعودي المشرف العام لقطاعَيْ رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد محمد الجراد، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين إلى توفير برامج تدريبية للشباب في مؤسسة البريد السعودي سبل، تتراوح مدتها بين شهرين و12 شهرًا، واختيار عدد من الشباب لخوض البرنامج بناءً على معايير القبول المتفق عليها من قبل الطرفين، مع متابعة أداء المتدربين خلال فترة التدريب وبعد تخرجهم لقياس أثر البرنامج.

وتنص الاتفاقية على بحث فرص التعاون المحتملة بشأن المجالات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي "سبل" من خلال العمل على تطوير مشاريع مستقبلية محددة المخرجات، تتمثّل في تطوير الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب على رأس العمل، وتتولى فيها "مسك الخيرية" الإعلان عن البرنامج، وتصفية المرشحين، وتنسيق المقابلات، واختبارات قياس المهارات، وتقييم للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الأخذ بأيدي الشباب، وتشجيعهم على التعلم وتطوير المهارات، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظّمات المحلية والعالمية في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتقنية والعلوم.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:33 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:03 AM

تعاون بين "مسك الخيرية" و"سبل" لتأهيل الشباب السعودي مهنيًّا

لتمكينهم من فرص العمل ومتابعة تدريبهم وفق أفضل المعايير العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة البريد السعودي "سبل" مذكرة تفاهم بين الطرفين لتبادل الخبرات في توفير البرامج التدريبية، والعمل على اختيار عدد من أبناء الوطن؛ لتمكينهم من فرص العمل المتاحة، ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووقّع الاتفاقية من جانب "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات المهندس عمر نجّار، فيما وقعها من جانب البريد السعودي المشرف العام لقطاعَيْ رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد محمد الجراد، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين إلى توفير برامج تدريبية للشباب في مؤسسة البريد السعودي سبل، تتراوح مدتها بين شهرين و12 شهرًا، واختيار عدد من الشباب لخوض البرنامج بناءً على معايير القبول المتفق عليها من قبل الطرفين، مع متابعة أداء المتدربين خلال فترة التدريب وبعد تخرجهم لقياس أثر البرنامج.

وتنص الاتفاقية على بحث فرص التعاون المحتملة بشأن المجالات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي "سبل" من خلال العمل على تطوير مشاريع مستقبلية محددة المخرجات، تتمثّل في تطوير الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب على رأس العمل، وتتولى فيها "مسك الخيرية" الإعلان عن البرنامج، وتصفية المرشحين، وتنسيق المقابلات، واختبارات قياس المهارات، وتقييم للمتدربين، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية.

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الأخذ بأيدي الشباب، وتشجيعهم على التعلم وتطوير المهارات، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظّمات المحلية والعالمية في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتقنية والعلوم.

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